Найпопулярніші вакансії серед вчителів

Станом на серпень на сайті Центру зайнятості було опубліковано приблизно 2,5 тисяч вакансій у сфері дошкільної, початкової та середньої освіти. На них претендують понад 6,7 тисячі людей. А це означає, що на кожні десять вакансій хоче пройти по 27 претендентів.

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Найбільша конкуренція відбувається за посаду директора дитячого садочка. Так, на 129 претендентів було лише дві вакансії.

Найпопулярніші вакансії:

вчитель середньої школи – 1 814 осіб шукають таку роботу (є 774 вакансії);

вихователь – 1 666 осіб шукають таку роботу (є 743 вакансії);

помічник вихователя – 1137 осіб готові працювати на такій посаді (є 249 вакансій);

асистент учителя – 529 осіб шуають цю роботу (є 88 вакансій);

учитель початкових класів – 520 осіб хочуть мати таку роботу (є 117 вакансій).

Окрім того, є лише три посади, на які не вистачає кандидатів:

вчитель-логопед – для 52 претендентів є 63 вакансії;

вчитель-реабілітолог – для 20 претендентів є 34 вакансії;

вчитель-дефектолог – для 19 претендентів є 85 вакансій.

Безробітні освітяни

За віковим розподілом, найбільше безробітних освітян мають вік 30 – 34 роки (вони складають 17%). Натомість безробітні освітяни молодше 20 років складають менше 2% від своїх старших колег.

Більшість безробітних у сфері освіти – жінки, вони складають 92%, чоловіків – 8%. Проте такий розподіл не у всіх професіях. Наприклад: серед тих, хто шукають роботу директора школи, чоловіків 37%. Також їх немало серед претендентів на посади викладачів у профтехи (30%), професійні заклади освіти (25%) та на посади вчителів шкіл (18%).

Окрім того, чоловіки майже не шукають роботу в дошкільній освіті. Наприклад, 1131 людина шукають роботу помічниці вихователя і лише троє, – помічника. І навіть попри популярність посади директора школи, хочуть стати директором садочку лише двоє чоловіків і 125 жінок.



Безробітні освітяни / Діаграма Державного центру зайнятості

Молодь України складає 35% тих, хто шукають роботу вчителя початкових класів, маючи лише диплом молодшого спеціаліста та 20% від усіх, хто з таким дипломом хочуть бути вихователями.

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До слова, на сайті Державного центру зайнятості зараз розміщено понад 1500 вакансій у сфері дошкільної та шкільної освіти. І середній показник зарплати серед освітянських вакансій – 6 900 гривень.

Кількість вакансій та середній розмір очікуваної зарплати освітян:

Директор звичайної школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату тощо – 23 вакансії, середня зарплата – 9 257 гривень.

Вчитель з корекційної освіти – 1 вакансія, зарплата – 9 231 гривня.

Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю – 6 вакансій, середня зарплата – 8 515 гривень.

Вчитель початкових класів – 117 вакансій, середня зарплата – 7 280 гривень.

Методист – 38 вакансій, середня зарплата – 7 209 гривень.

Директор (завідувач) садочку – 2 вакансії, середня зарплата – 7 097 гривень.

Вчитель-логопед – 63 вакансії, середня зарплата – 7 079 гривень.

Вчитель-дефектолог – 85 вакансій, середня зарплата – 7 040 гривень.

Вчитель школи – 774 вакансії, середня зарплата – 6 879 гривень.

Вихователь садочку – 305 вакансій, середня зарплата – 6 846 гривень.

Педагог-організатор – 57 вакансій, середня зарплата – 6 635 гривень.

Вчитель-реабілітолог – 34 вакансії, середня зарплата – 6 138 гривень.

Педагог соціальний – 66 вакансій, середня зарплата – 6 130 гривень.

Вихователь-методист – 15 вакансій, середня зарплата – 5 795 гривень.

Додамо, що міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в 2021 році буде два підвищення зарплат для педагогів. Так, перше відбулося в січні, тоді оклади виросли на 20%. А друге підвищення проведуть у грудні, воно складе 9%.

А на 2022 рік очікується підвищення на кінець року – приблизно на 10%. Також кожен вчитель має можливість заробити додатково 20% до окладу. Для цього треба пройти сертифікацію.