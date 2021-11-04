Які учні зможуть отримати житло в пансіонах ліцеїв: пояснення МОН

При ліцеях часто створюються пансіони, щоб діти, які проживуть далеко від закладу освіти, могли жити поруч. Уряд затвердив правила, за якими учнів ліцеїв будуть розподіляти в пансіони.

Уряд 3 листопада 2021 року затвердив Порядок проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти. Там вважають, що це допоможе створити умови для розмежування понять освітньої послуги та послуги проживання в пансіоні.

До теми Що змінює новий закон про ліцеї та чому Україні потрібна профільна освіта

Цим документом хочуть встановити умови і правила проживання та утримання учнів у пансіонах ліцеїв, спеціальних шкіл (зокрема і навчально-реабілітаційних центрах), гуртожитків закладів спеціалізованої освіти (наукових, мистецьких, спортивних, військових ліцеїв та ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою).

Додамо, що учнів ліцеїв, які живуть в пансіонах, мають забезпечити:

харчуванням,

медичним обслуговуванням,

іншими послугами відповідно до законодавства.

За яких умов учні ліцеїв зможуть отримати житло в пансіонах

Учні ліцеїв, закладів спеціалізованої освіти наукового профілю та спеціальних шкіл поселяються до пансіонів у разі, якщо:

місцем офіційної реєстрації або фактичного проживання учнів є населений пункт поза межами міста, в якому розташований відповідний заклад освіти, а також час у дорозі до закладу в один бік перевищує одну годину;

індивідуальною програмою реабілітації учням встановлено обмеження фізичного навантаження.

Учні закладів спеціалізованої освіти мистецького профілю поселяються до пансіонів на підставі наказу керівника закладу за умови наявності вільних місць у пансіоні.

Учні із встановленою інвалідністю можуть проживати в пансіоні у святкові дні та вихідні (крім канікул) за індивідуальним графіком, а також на підставі письмової заяви одного з батьків або іншого законного представника.

Інші учні можуть проживати в пансіоні у святкові дні та вихідні (крім канікул) за індивідуальним графіком, але не більше ніж чотири вихідні та один святковий день на місяць.

Читайте також Ще 8 шкіл будуть пілотувати НУШ для учнів 5 – 9 класів: перелік

Що відомо про створення ліцеїв в Україні

Уряд затвердив положення про ліцей, яке врегульовує основні засади діяльності таких закладів освіти. Так, зарахування дітей до державних ліцеїв для здобуття профільної середньої освіти (10 – 12 класи) відбуватиметься за допомогою конкурсу.

У складі ліцею можуть створюватися:

класи,

групи для вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів),

міжкласні групи учнів,

навчальні кабінети (з навчальних предметів чи курсів однієї або різних освітніх галузей).

Також ліцей може створювати класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Що передбачає закон про ліцеї

Ліцей є окремою юридичною особою, проте дозволено освіту й на початковому та базовому рівнях.

На паралелях 10 – 12 класів має бути не менше двох класів із не менше трьома профілями навчання.

Органи місцевого самоврядування мають до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування ліцеїв.

Водночас уряд має продовжити у 2021 – 2030 роках виділення субвенції з держбюджету місцевим бюджетам для запровадження трирічної профільної середньої освіти.

До слова, до 2027 року школи в Україні, згідно з реформою НУШ, мають переформатувати, і 10 – 12 класи стануть профільною освітою для учнів. Зокрема, будуть створювати ліцеї, які функціонуватимуть як окремі заклади.