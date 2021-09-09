Які традиційні цінності від церкви будуть просувати в школах: перелік
Джерело:LIGA.Life
Нещодавно Міністерство освіти та Всеукраїнська Рада Церков підписали спільну угоду про викладання курсів морального спрямування у школах. Які традиційні цінності будуть просувати серед учнів – читайте у статті.
Угодою передбачено необхідність викладання курсів морального спрямування у школах, а також виховання на засадах моральних і духовних цінностей у садочках.
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Журналісти дізналися, що саме Рада церков та релігійних організацій вважає традиційними сімейними цінностями українського народу.
До "традиційних сімейних цінностей" Рада Церков зараховує:
- рівність жінки та чоловіка (відсутність підпорядкованого становища жінок в ієрархії сімейних стосунків);
- високий рівень шлюбності населення;
- сімейну солідарність і взаємодопомогу поколінь;
- шанобливе ставлення до батьків;
- повагу до старших;
- повагу до прав дитини;
- неприпустимість домашнього насильства;
- неприпустимість цькування (булінгу).
Всеукраїнська Рада церков посилається на статті Конституції. Пишуть, що там є цінності, які сформували історичну свідомість, традицію і культуру української нації, а також спрямовані на "утвердження інституту сім’ї як вільного союзу жінки і чоловіка, формування відповідального материнства і батьківства" тощо.
Орієнтація на самореалізацію у професійній сфері, на досягнення високого соціального статусу не означає відмови від сімейних цінностей чи втрати їх значущості,
– вважає митрофорний протоієрей Олекса Петрів.
Він зауважує, що Всеукраїнську Раду Церков представляють понад 90% релігійних організацій України, які об’єднують приблизно 70% громадян України.
До слова, спільна угода МОН з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій діятиме 5 років. Чи з’являться через це у школах уроки християнської етики – читайте у статті.