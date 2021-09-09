Угодою передбачено необхідність викладання курсів морального спрямування у школах, а також виховання на засадах моральних і духовних цінностей у садочках.

До теми У школах Івано-Франківська ввели християнську етику: чи можуть учні відмовитися

Журналісти дізналися, що саме Рада церков та релігійних організацій вважає традиційними сімейними цінностями українського народу.

До "традиційних сімейних цінностей" Рада Церков зараховує:

рівність жінки та чоловіка (відсутність підпорядкованого становища жінок в ієрархії сімейних стосунків);

високий рівень шлюбності населення;

сімейну солідарність і взаємодопомогу поколінь;

шанобливе ставлення до батьків;

повагу до старших;

повагу до прав дитини;

неприпустимість домашнього насильства;

неприпустимість цькування (булінгу).

Всеукраїнська Рада церков посилається на статті Конституції. Пишуть, що там є цінності, які сформували історичну свідомість, традицію і культуру української нації, а також спрямовані на "утвердження інституту сім’ї як вільного союзу жінки і чоловіка, формування відповідального материнства і батьківства" тощо.

Орієнтація на самореалізацію у професійній сфері, на досягнення високого соціального статусу не означає відмови від сімейних цінностей чи втрати їх значущості,

– вважає митрофорний протоієрей Олекса Петрів.

Він зауважує, що Всеукраїнську Раду Церков представляють понад 90% релігійних організацій України, які об’єднують приблизно 70% громадян України.

До слова, спільна угода МОН з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій діятиме 5 років. Чи з’являться через це у школах уроки християнської етики – читайте у статті.