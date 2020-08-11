Вже два роки студенти та курсанти, які мають активну громадянську позицію та є найкращими у навчанні, отримують протягом навчального року стипендії на честь 10 наймолодших Героїв Небесної Сотні. МОН визначив, які студенти можуть отримати виплати.

Відповідний наказ вже підписаний Міністерством освіти і науки. Загалом, визначено 43 стипендіата, які отримають виплати з 1 вересня.

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Які студенти можуть її отримати? Ті студенти, які займаються активною громадянською, науковою та спортивною діяльністю. А також вони повинні мати високі навчальні результати – бути першими в рейтингах вишу або займати позицію в межах перших 10 % за рейтингом.

За словами в.о. міністра освіти, стипендія імені Героїв Небесної Сотні – це шана наймолодшим та найсміливішим учасникам Революції Гідності, які відстоювали майбутнє України.

Який розмір цієї стипендії? Студенти, яким буде присуджена стипендія імені Героїв Небесної Сотні отримуватимуть щомісяця стільки коштів:

2 тисячі 480 гривень – для студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" або "Магістр";

– для студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" або "Магістр"; 2 тисячі 130 гривень – для студентів вишів III-IV рівня акредитації та наукових установ;

– для студентів вишів III-IV рівня акредитації та наукових установ; 2 тисячі 027 гривень – для курсантів.

Кожен виш мав можливість подати одного кандидата за кожною спеціальністю, відбір проводив вищий колегіальний орган студентського (або курсантського) самоврядування.

Загалом призначено по 5 стипендій за спеціальностями:

"Агроінженерія" – імені Героя Небесної Сотні Дмитра Пагора;

"Архітектура та містобудування" – імені Героя Небесної Сотні Олександра Плеханова;

"Інженерія програмного забезпечення" – імені Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського;

"Психологія" – імені Героя Небесної Сотні Юрія Дяковського;

"Економіка" – імені Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського;

"Географія" – імені Героя Небесної Сотні Ігоря Костенка;

"Фізична терапія, ерготерапія" – імені Героя Небесної Сотні Василя Мойсея;

Окрім того, ще чотири стипендії отримають студенти спеціальністі "Сценічне мистецтво" – імені Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна, 3 стипендії – студенти спеціальністі "Військове управління" – імені Героя Небесної Сотні Івана Тарасюка та 1 стипендія – за спеціальністю "Залізничний транспорт" – імені Героя Небесної Сотні Владислава Зубенка.

У конкурсній комісії запевнили, що всі кандидати мають високі відзнаки, активно займаються волонтерством та благодійними справами. Наприклад, другий рік поспіль отримувати стипендію буде переможець конкурсу на кращу проєктну пропозицію пам’ятника захисникам України з Харківського вишу.

Натомість цього року серед стипендіатів більше половини дівчат. Одна з них має інвалідність, але змогла створила власний благодійний фонд "Життя без перешкод".