Які спеціальності у вишах найпопулярніші у світі: оприлюднили рейтинг

Попри розвиток технологій та зміни у сфері освіти, деякі напрямки залишаються найпопулярнішими протягом років. Які спеціальності у вишах досі затребувані – дивіться світовий рейтинг QS World University Ranking by Subject 2021.

Цікаво, що минулого року найпопулярнішими були напрямки науки та техніки. Цього року популярні спеціальності дещо змінилися.

До теми 8 українських університетів потрапили до рейтингу кращих вишів світу

Експерти проаналізували понад 50 спеціальностей та з'ясували, які університети є найкращими для обраного напрямку та куди вступають абітурієнти по всьому світу.

Найпопулярніші спеціальності у світі

Інформатика та інформаційні системи

Найпопулярнішим напрямком за останній рік стала інформатика та інформаційні системи. І це не дивно, враховуючи прогрес технологій у світі – від штучного інтелекту до даних. Ці напрями будуть і надалі затребуваними.

Найчастіше на цю спеціальність вступали до Массачусетського технологічного інституту. Однак виші з Європи та Азії також потрапили в топ-20.

Техніка та технології

Тематична область інженерії та технології охоплює шість різних галузей техніки, зокрема й інформатику. Повний перелік технічних напрямків такий:

інформатика та інформаційні системи,

хімічна інженерія,

цивільне та будівельне будівництво,

електрична та електронна інженерія,

машинобудування,

нафтотехніка.

Враховуючи своє домінування майже над усіма технічними спеціальностями, абітурієнти також обирали Массачусетський технологічний інститут.

Бізнес та менеджмент

У трійку лідерів входить і дослідження бізнесу та менеджменту. Ці напрямки цього року викликали великий інтерес серед абітурієнтів.

Найпопулярнішим вважається Гарвардський університет та програми для магістрів у Центрі QS Business.



Студенти вивчають бізнес та менеджмент / Фото УП. Життя

Медицина

Так само минулого року через коронавірус найзатребуваніші стали випускники медичних вишів. Йдеться не лише про лікування пацієнтів з COVID-19, а й розробку та випробування вакцин.

Експерти кажуть, що у світі завжди будуть потрібні кваліфіковані лікарі та медичний персонал. Найпопулярнішим у цьому напрямку став Гарвардський університет, який випередив Оксфорд та Кембридж.

Економіка та економетрика

Оскільки минулого року всі країни стикнулися з глобальною рецесією (зниженням економічної активності, – 24 канал) через пандемію COVID-19, фахівці в сфері економіки також стали затребуваними.

Наразі найкращі заклади освіти з викладанням економіки розташовані у США, зокрема це і Гарвардський університет.

Право

Напрям з акцентом на кар'єру та закон теж викликав інтерес серед вступників. Це наразі одна з найпопулярніших спеціальностей у багатьох країнах. Найпопулярнішим і у цій спеціальності виявився Гарвардський університет.

Механічна, авіаційна та виробнича техніка

П'ять різних галузей техніки включені до рейтингу найпопулярніших напрямків. Проте у тренді – машинобудування, авіаційна та виробнича техніка.

Зокрема, за останній рік затребуваними стали інженери в аерокосмічній, автомобільній промисловості та багатьох інших галузях.

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Найкращим університетом у світі для вивчення машинобудування, авіаційної та виробничої техніки у 2021 році став Массачусетський технологічний інститут.

Архітектура

Архітектура продовжує залишатися найпопулярнішою спеціальністю мистецтва та гуманітарних наук, який фігурує в рейтингах напрямків. Рейтинг найпоширеніших вишів очолив той же Массачусетський технологічний інститут.

Мистецтво та дизайн

Мистецтво і дизайн став найпопулярнішим напрямком попри те, що попередні кілька років він ніде не фігурував. А у рейтингу вишів з цією спеціальності перше місце посів Королівський коледж мистецтв у Великій Британії.

Проте, за словами фахівців, для пошуку роботи у цій сфері треба враховувати два показника – репутацію вишу, який студент закінчив та репутацію компанії, же працюватиме.

Бухгалтерський облік та фінанси

Одним з 15 напрямків соціальних наук та управління популярним став бухгалтерський облік та фінанси. Фахівці цих спеціальностей наразі теж є дуже затребуваними. У 2021 році Гарвардський університет став найпопулярнішим вишем у навчанні цій професії.

Цікаво, що в українських вишах у 2020 році абітурієнти активно обирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. Так, у десятку за кількістю поданих заяв також увійшла вчительська спеціальність – 014 "Середня освіта".



Найпопулярніші спеціальності 2020 року / Інфографіка 24 каналу

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