Цікаво, що минулого року найпопулярнішими були напрямки науки та техніки. Цього року популярні спеціальності дещо змінилися.

До теми 8 українських університетів потрапили до рейтингу кращих вишів світу

Експерти проаналізували понад 50 спеціальностей та з'ясували, які університети є найкращими для обраного напрямку та куди вступають абітурієнти по всьому світу.

Найпопулярніші спеціальності у світі

Інформатика та інформаційні системи

Найпопулярнішим напрямком за останній рік стала інформатика та інформаційні системи. І це не дивно, враховуючи прогрес технологій у світі – від штучного інтелекту до даних. Ці напрями будуть і надалі затребуваними.

Найчастіше на цю спеціальність вступали до Массачусетського технологічного інституту. Однак виші з Європи та Азії також потрапили в топ-20.

Техніка та технології

Тематична область інженерії та технології охоплює шість різних галузей техніки, зокрема й інформатику. Повний перелік технічних напрямків такий:

  • інформатика та інформаційні системи,
  • хімічна інженерія,
  • цивільне та будівельне будівництво,
  • електрична та електронна інженерія,
  • машинобудування,
  • нафтотехніка.

Враховуючи своє домінування майже над усіма технічними спеціальностями, абітурієнти також обирали Массачусетський технологічний інститут.

Бізнес та менеджмент

У трійку лідерів входить і дослідження бізнесу та менеджменту. Ці напрямки цього року викликали великий інтерес серед абітурієнтів.

Найпопулярнішим вважається Гарвардський університет та програми для магістрів у Центрі QS Business.


Студенти вивчають бізнес та менеджмент / Фото УП. Життя

Медицина

Так само минулого року через коронавірус найзатребуваніші стали випускники медичних вишів. Йдеться не лише про лікування пацієнтів з COVID-19, а й розробку та випробування вакцин.

Експерти кажуть, що у світі завжди будуть потрібні кваліфіковані лікарі та медичний персонал. Найпопулярнішим у цьому напрямку став Гарвардський університет, який випередив Оксфорд та Кембридж.

Економіка та економетрика

Оскільки минулого року всі країни стикнулися з глобальною рецесією (зниженням економічної активності, – 24 канал) через пандемію COVID-19, фахівці в сфері економіки також стали затребуваними.

Наразі найкращі заклади освіти з викладанням економіки розташовані у США, зокрема це і Гарвардський університет.

Право

Напрям з акцентом на кар'єру та закон теж викликав інтерес серед вступників. Це наразі одна з найпопулярніших спеціальностей у багатьох країнах. Найпопулярнішим і у цій спеціальності виявився Гарвардський університет.

Механічна, авіаційна та виробнича техніка

П'ять різних галузей техніки включені до рейтингу найпопулярніших напрямків. Проте у тренді – машинобудування, авіаційна та виробнича техніка.

Зокрема, за останній рік затребуваними стали інженери в аерокосмічній, автомобільній промисловості та багатьох інших галузях.

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Найкращим університетом у світі для вивчення машинобудування, авіаційної та виробничої техніки у 2021 році став Массачусетський технологічний інститут.

Архітектура

Архітектура продовжує залишатися найпопулярнішою спеціальністю мистецтва та гуманітарних наук, який фігурує в рейтингах напрямків. Рейтинг найпоширеніших вишів очолив той же Массачусетський технологічний інститут.

Мистецтво та дизайн

Мистецтво і дизайн став найпопулярнішим напрямком попри те, що попередні кілька років він ніде не фігурував. А у рейтингу вишів з цією спеціальності перше місце посів Королівський коледж мистецтв у Великій Британії.

Проте, за словами фахівців, для пошуку роботи у цій сфері треба враховувати два показника – репутацію вишу, який студент закінчив та репутацію компанії, же працюватиме.

Бухгалтерський облік та фінанси

Одним з 15 напрямків соціальних наук та управління популярним став бухгалтерський облік та фінанси. Фахівці цих спеціальностей наразі теж є дуже затребуваними. У 2021 році Гарвардський університет став найпопулярнішим вишем у навчанні цій професії.

Цікаво, що в українських вишах у 2020 році абітурієнти активно обирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. Так, у десятку за кількістю поданих заяв також увійшла вчительська спеціальність – 014 "Середня освіта".

Найпопулярніші спеціальності 2020 інфографіка 24 каналу
Найпопулярніші спеціальності 2020 року / Інфографіка 24 каналу

До слова, зараз в Україні триває ЗНО, але вже за місяць абітурієнти будуть реєструвати електронні кабінети та подавати документи до вишів. Експерт дав корисні поради, як вступнику правильно обрати університет – читайте у статті.