Цікаво, що минулого року найпопулярнішими були напрямки науки та техніки. Цього року популярні спеціальності дещо змінилися.
До теми 8 українських університетів потрапили до рейтингу кращих вишів світу
Експерти проаналізували понад 50 спеціальностей та з'ясували, які університети є найкращими для обраного напрямку та куди вступають абітурієнти по всьому світу.
Найпопулярніші спеціальності у світі
Інформатика та інформаційні системи
Найпопулярнішим напрямком за останній рік стала інформатика та інформаційні системи. І це не дивно, враховуючи прогрес технологій у світі – від штучного інтелекту до даних. Ці напрями будуть і надалі затребуваними.
Найчастіше на цю спеціальність вступали до Массачусетського технологічного інституту. Однак виші з Європи та Азії також потрапили в топ-20.
Техніка та технології
Тематична область інженерії та технології охоплює шість різних галузей техніки, зокрема й інформатику. Повний перелік технічних напрямків такий:
- інформатика та інформаційні системи,
- хімічна інженерія,
- цивільне та будівельне будівництво,
- електрична та електронна інженерія,
- машинобудування,
- нафтотехніка.
Враховуючи своє домінування майже над усіма технічними спеціальностями, абітурієнти також обирали Массачусетський технологічний інститут.
Бізнес та менеджмент
У трійку лідерів входить і дослідження бізнесу та менеджменту. Ці напрямки цього року викликали великий інтерес серед абітурієнтів.
Найпопулярнішим вважається Гарвардський університет та програми для магістрів у Центрі QS Business.
Студенти вивчають бізнес та менеджмент / Фото УП. Життя
Медицина
Так само минулого року через коронавірус найзатребуваніші стали випускники медичних вишів. Йдеться не лише про лікування пацієнтів з COVID-19, а й розробку та випробування вакцин.
Експерти кажуть, що у світі завжди будуть потрібні кваліфіковані лікарі та медичний персонал. Найпопулярнішим у цьому напрямку став Гарвардський університет, який випередив Оксфорд та Кембридж.
Економіка та економетрика
Оскільки минулого року всі країни стикнулися з глобальною рецесією (зниженням економічної активності, – 24 канал) через пандемію COVID-19, фахівці в сфері економіки також стали затребуваними.
Наразі найкращі заклади освіти з викладанням економіки розташовані у США, зокрема це і Гарвардський університет.
Право
Напрям з акцентом на кар'єру та закон теж викликав інтерес серед вступників. Це наразі одна з найпопулярніших спеціальностей у багатьох країнах. Найпопулярнішим і у цій спеціальності виявився Гарвардський університет.
Механічна, авіаційна та виробнича техніка
П'ять різних галузей техніки включені до рейтингу найпопулярніших напрямків. Проте у тренді – машинобудування, авіаційна та виробнича техніка.
Зокрема, за останній рік затребуваними стали інженери в аерокосмічній, автомобільній промисловості та багатьох інших галузях.
Читайте також IT-професії майбутнього: куди вступати абітурієнтам у 2021 році
Найкращим університетом у світі для вивчення машинобудування, авіаційної та виробничої техніки у 2021 році став Массачусетський технологічний інститут.
Архітектура
Архітектура продовжує залишатися найпопулярнішою спеціальністю мистецтва та гуманітарних наук, який фігурує в рейтингах напрямків. Рейтинг найпоширеніших вишів очолив той же Массачусетський технологічний інститут.
Мистецтво та дизайн
Мистецтво і дизайн став найпопулярнішим напрямком попри те, що попередні кілька років він ніде не фігурував. А у рейтингу вишів з цією спеціальності перше місце посів Королівський коледж мистецтв у Великій Британії.
Проте, за словами фахівців, для пошуку роботи у цій сфері треба враховувати два показника – репутацію вишу, який студент закінчив та репутацію компанії, же працюватиме.
Бухгалтерський облік та фінанси
Одним з 15 напрямків соціальних наук та управління популярним став бухгалтерський облік та фінанси. Фахівці цих спеціальностей наразі теж є дуже затребуваними. У 2021 році Гарвардський університет став найпопулярнішим вишем у навчанні цій професії.
Цікаво, що в українських вишах у 2020 році абітурієнти активно обирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. Так, у десятку за кількістю поданих заяв також увійшла вчительська спеціальність – 014 "Середня освіта".
Найпопулярніші спеціальності 2020 року / Інфографіка 24 каналу
До слова, зараз в Україні триває ЗНО, але вже за місяць абітурієнти будуть реєструвати електронні кабінети та подавати документи до вишів. Експерт дав корисні поради, як вступнику правильно обрати університет – читайте у статті.