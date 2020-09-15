У Міністерстві освіти і науки назвали спеціальності, які стали найменш популярними серед абітурієнтів, які вступали на бюджет у 2020 році. На ці напрямки було подано найменшу кількість заяв вступників.

МОН надали відповідь на запит видання УНН.

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Так найбільш непопулярною спеціальністю стала "Гідроенергетика2. На цю спеціальність було подано найменшу кількість заяв – лише 46.

Які спеціальності стали найменш популярні серед абітурієнтів у 2020 році

Гідроенергетика – 46 заяв;

Пожежна безпека – 61;

Громадське здоров’я – 110;

Релігієзнавство – 114;

Суднобудування – 134;

Технології легкої промисловості – 178;

Цивільна безпека – 208;

Деревообробні та меблеві технології – 210;

Садівництво та виноградарство – 215;

Залізничний транспорт – 239.

А які спеціальності стали найпопулярнішими? Майбутні бакалаври активно обирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. Проте, у десятку за кількістю поданих заяв також увійшла вчительська спеціальність – 014 "Середня освіта".



Найпопулярніші спеціальності 2020 / Інфографіка 24 каналу

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