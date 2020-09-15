Які спеціальності стали найменш популярні серед абітурієнтів у 2020 році
У Міністерстві освіти і науки назвали спеціальності, які стали найменш популярними серед абітурієнтів, які вступали на бюджет у 2020 році. На ці напрямки було подано найменшу кількість заяв вступників.
МОН надали відповідь на запит видання УНН.
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Так найбільш непопулярною спеціальністю стала "Гідроенергетика2. На цю спеціальність було подано найменшу кількість заяв – лише 46.
Які спеціальності стали найменш популярні серед абітурієнтів у 2020 році
- Гідроенергетика – 46 заяв;
- Пожежна безпека – 61;
- Громадське здоров’я – 110;
- Релігієзнавство – 114;
- Суднобудування – 134;
- Технології легкої промисловості – 178;
- Цивільна безпека – 208;
- Деревообробні та меблеві технології – 210;
- Садівництво та виноградарство – 215;
- Залізничний транспорт – 239.
А які спеціальності стали найпопулярнішими? Майбутні бакалаври активно обирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. Проте, у десятку за кількістю поданих заяв також увійшла вчительська спеціальність – 014 "Середня освіта".