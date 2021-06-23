Інформатика та менеджмент: які спеціальності найчастіше обирають абітурієнти

Експерти проаналізували понад 50 спеціальностей та з'ясували, які найчастіше обирають абітурієнти з усього світу. У топі опинилися інформатика та інформаційні системи.

Рейтинг QS World University Ranking by Subject 2021 складається з 10 найпопулярніших спеціальностей. У список увійшли медицина, бізнес, право тощо.

Важливо Університети розпочинають реєстрацію абітурієнтів на вступні іспити та творчі конкурси

Інформатика та інформаційні системи

Ці спеціальності стали найпопулярнішими. Експерти вважають, що враховуючи прогрес технологій у світі, ці напрямки і надалі матимуть попит.

Техніка та технології

Які галузі охоплює спеціальність:

хімічна інженерія,

цивільне та промислове будівництво,

електрична та електронна інженерія,

машинобудування,

нафтотехніка.

Бізнес та менеджмент

У трійку лідерів входить і дослідження бізнесу та менеджменту.

Медицина

Через пандемію коронавірусу особливо потрібними стали випускники медичних вишів. Мовиться не лише про лікування хворих на COVID-19, а й про розробку та випробування вакцин. Експерти наголошують, що у світі завжди будуть потрібні кваліфіковані лікарі.

Економіка та економетрика

Пандемія призвела до економічної кризи по всьому світу. Тому фахівці у сфері економіки є популярними.

Право

Ця спеціальність досі залишається найпопулярнішою у деяких країнах світу.

Механічна, авіаційна та виробнича техніка

За останній рік у попиті з'явилися інженери в аерокосмічній та автомобільній промисловості, а також багатьох інших галузях.

Архітектура

Ця спеціальність лідирує серед гуманітарних професій.

Мистецтво та дизайн

Напрямок став популярним попри те, що останні кілька років ніде не фігурував.

На останньому місці рейтингу опинився бухгалтерський облік та фінанси