В яких містах учні повернулися до шкіл після карантину: перелік

Деякі області через покращення епідемічної ситуації вийшли з червоної зони. Тому там відновили навчання для школярів. Повний перелік регіонів, де учні повернулися до класів після карантину – читайте у матеріалі.
В яких містах учні повернулися до шкіл
Львів
Школярі у Львові та Львівській області повертаються до очного навчання після локдауну. Регіон з 26 квітня перейшов з червоної до жовтої зони карантину.
До теми Втрачені знання, школа влітку та скасування ДПА: яким виявився навчальний рік у 2021
Так, на Львівщині учні одразу почали навчатися в очному режимі. Водночас у самому Львові учні 5 – 11 сіли за парти лише з середи, 5 травня.
Дитячі садочки у місті зараз також працюють у звичному режимі. А заклади позашкільної освіти почали працювати також з 5 травня.
Київ
У Києві також відновлюють навчання для школярів та студентів через скасування локдауну. Вже з 5 травня діти повертаються до садочків, шкіл, коледжів та вишів.Вимоги для шкіл Києва після карантину! Обов'язковим є наявність засобів безпеки, зокрема дезінфекторів. Також залишається вимірювання температури на вході у школу, а також різні входи для класів. А чітких рекомендацій щодо масок немає.
Окрім того, у столиці у травні відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.
Зазначимо, що через скасування локдауну у Києві відновиили роботу:
- весь наземний громадський транспорт та метро;
- заклади громадського харчування та торгівлі;
- торгово-розважальні центри, ярмарки та ринки;
- спортивні зали та фітнес-центри;
- школи, садочки та виші;
- центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).
Одеса
Одеса з 27 квітня перейшла з червоної до жовтої зони карантину. Тому всіх учнів (навіть 5 – 11 класи) повернули до навчання, але воно проходить у змішаній формі.
Так, предмети, які не вимагають постійної уваги вчителя, діти вивчають дистанційно. Але здебільшого уроки проходитимуть стаціонарно. Водночас учні 1 – 4 класів за бажанням батьків можуть й надалі навчатися онлайн.
Житомир
У Житомирі з 6 травня також відновлюється очне навчання для учнів середньої та старшої школи.
"Через те, що Житомир вже не у червоній карантину зоні, учні 5 – 11 класів можуть поновити очну форму навчання. Адміністрації шкіл повинні забезпечити організацію харчування і безпеку освітнього процесу", – повідомили у Житомирській міськраді.
Миколаїв
У МИколаєві також з 5 травня відновилося навчання у всіх закладах освіти. Зокрема, за парти сіли учні з 1 по 11 класи.
Але зазначимо, що в місті й надалі діятимуть відповідні обмеження. Так, в закладах освіти заборонено проводити масові заходи (вистави, свята, концерти за участю більш ніж 1 класу та за присутності глядачів).
У яких регіонах навчання й досі проходить дистанційно
- Черкаси (онлайн-навчання продовжили до 17 травня);
- Сумська область (червона зона);
- Запорізька область (червона зона);
- Чернігівська область (червона зона);
- Хмельницька область (червона зона);
- Харківська область (червона зона);
- Полтавська область (червона зона).
До слова, cтаном на середу, 5 травня, у червоній зоні карантину перебувають 6 регіонів. Зокрема, звідти вийшли Житомирська, Київська і Миколаївська області. Відтак, областей із жовтої зони стало більше, ніж із червоної.Що відомо про коронавірус в Україні? Станом на 5 травня в Україні виявили 2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіло понад 2 мільйони українців, одужало – 1 697 358 людей, летальних випадків – 45 077.