В яких містах учні повернулися до шкіл

Львів

Школярі у Львові та Львівській області повертаються до очного навчання після локдауну. Регіон з 26 квітня перейшов з червоної до жовтої зони карантину.

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Так, на Львівщині учні одразу почали навчатися в очному режимі. Водночас у самому Львові учні 5 – 11 сіли за парти лише з середи, 5 травня.

Дитячі садочки у місті зараз також працюють у звичному режимі. А заклади позашкільної освіти почали працювати також з 5 травня.

Київ

У Києві також відновлюють навчання для школярів та студентів через скасування локдауну. Вже з 5 травня діти повертаються до садочків, шкіл, коледжів та вишів.

Вимоги для шкіл Києва після карантину! Обов'язковим є наявність засобів безпеки, зокрема дезінфекторів. Також залишається вимірювання температури на вході у школу, а також різні входи для класів. А чітких рекомендацій щодо масок немає.

Окрім того, у столиці у травні відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Зазначимо, що через скасування локдауну у Києві відновиили роботу:

весь наземний громадський транспорт та метро;

заклади громадського харчування та торгівлі;

торгово-розважальні центри, ярмарки та ринки;

спортивні зали та фітнес-центри;

школи, садочки та виші;

центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).

Одеса

Одеса з 27 квітня перейшла з червоної до жовтої зони карантину. Тому всіх учнів (навіть 5 – 11 класи) повернули до навчання, але воно проходить у змішаній формі.

Так, предмети, які не вимагають постійної уваги вчителя, діти вивчають дистанційно. Але здебільшого уроки проходитимуть стаціонарно. Водночас учні 1 – 4 класів за бажанням батьків можуть й надалі навчатися онлайн.

Житомир

У Житомирі з 6 травня також відновлюється очне навчання для учнів середньої та старшої школи.

"Через те, що Житомир вже не у червоній карантину зоні, учні 5 – 11 класів можуть поновити очну форму навчання. Адміністрації шкіл повинні забезпечити організацію харчування і безпеку освітнього процесу", – повідомили у Житомирській міськраді.

Миколаїв

У МИколаєві також з 5 травня відновилося навчання у всіх закладах освіти. Зокрема, за парти сіли учні з 1 по 11 класи.

Але зазначимо, що в місті й надалі діятимуть відповідні обмеження. Так, в закладах освіти заборонено проводити масові заходи (вистави, свята, концерти за участю більш ніж 1 класу та за присутності глядачів).

У яких регіонах навчання й досі проходить дистанційно

Черкаси (онлайн-навчання продовжили до 17 травня);

(онлайн-навчання продовжили до 17 травня); Сумська область (червона зона);

(червона зона); Запорізька область (червона зона);

(червона зона); Чернігівська область (червона зона);

(червона зона); Хмельницька область (червона зона);

(червона зона); Харківська область (червона зона);

(червона зона); Полтавська область (червона зона).

До слова, cтаном на середу, 5 травня, у червоній зоні карантину перебувають 6 регіонів. Зокрема, звідти вийшли Житомирська, Київська і Миколаївська області. Відтак, областей із жовтої зони стало більше, ніж із червоної.

Що відомо про коронавірус в Україні? Станом на 5 травня в Україні виявили 2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом за весь час пандемії захворіло понад 2 мільйони українців, одужало – 1 697 358 людей, летальних випадків – 45 077.