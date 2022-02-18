Нову постанову уряд ухвалив на засіданні 16 лютого. У Держбюджеті на модернізацію їдалень у 2022 році передбачено 1,5 мільярдів гривень.

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Які школи можуть отримати субвенцію на модернізацію їдалень

Субвенція між областями та у столиці розподіляється пропорційно до площі регіону та кількості учнів у школах із рівною вагою обох цих чинників.

За умовами нового порядку, гроші можуть отримати школи з певною чисельністю учнів:

в обласних центрах – не менше 400 учнів на школу;

у населених пунктах зі статусом гірських та розташованих на лінії зіткнення – не менше 100 учнів на школу;

в інших населених пунктах та в управлінні обласних рад – не менше 200 осіб (без урахування учнів у філіях).

Реалізація проєктів передбачає співфінансування від бюджетів місцевих громад:

у обласних центрах та в управлінні обласних рад – не менше 30% вартості;

у населених пунктах зі статусом гірських та розташованих на лінії зіткнення – не менше 5%;

у інших міських ТГ – не менше 20%;

у інших сільських (селищних) ТГ – не менше 10%;

Громади не зможуть витратити на співфінансування залишки торішньої субвенції. Строки реалізації проєктів ремонтів та реконструкцій їдалень можуть бути не більше одного року. Вони обов’язково мають враховувати потреби маломобільних осіб.

Обласні державні адміністрації мають подати до Мінрегіонбуду пропозиції з переліком проєктів не пізніше 19 березня. Вони мають надати перевагу проєктам опорних закладів та тим, які зможуть доставляти готові страви до інших шкіл.

До слова, в українських школах змінюють харчування. Для цього також вирішили оновити шкільні їдальні. Так, у Мінрегоні затвердили дизайн інтер'єру їдалень у школах. Як виглядатимуть їдальні для учнів – дивіться на фото у статті.