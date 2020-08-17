З 1 вересня не всі школи в Україні відкриють свої двері для учнів. Так, ті заклади освіти, які потрапили до "червоної зони" епідеміологічної небезпеки навчатимуть школярів дистанційно. Які школи можуть не відкритися – читайте нижче.

Під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав, що школи не працюватимуть лише в тих містах чи районах, де буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки, передає 24 канал.

Цікаво МОН радить школам підготуватися до дистанційного навчання

Натомість ті заклади освіти, які потраплять до зеленої, жовтої і помаранчевої зони, працюватимуть у звичайному режимі з чітким дотриманням правил.

Проте з понеділка, 17 серпня, "червоних" зон в Україні побільшає, заявив міністр Кабміну Олег Немчінов. До них додали кілька районів і міст у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Одеській областях.

Які школи можуть не відкритися з 1 вересня

Зазначимо, що обмеження встановлюються на 14 днів і потім можуть бути переглянуті. Наступний поділ на зони очікується в кінці серпня, якраз перед 1 вересня.

Так, до "червоної" зони з 17 серпня потрапляють міста Самбір (Львівська область), Біляївка (Одеська область), Дубно (Рівненська область), Городенківський і Косівський райони (Івано-Франківська області), Костопільський і Рівненський райони (Рівненська область) і Кіцманський район (Чернівецька область).

У цих містах забороняється робота громадського транспорту, відвідування шкіл, діяльність ТРЦ, кафе, ресторанів, спортзалів, кінотеатрів тощо.

До "помаранчевої" зони (в якій відвідування шкіл дозволено) до кінця серпня віднесли:

Луцький і Любешівський райони Волинської області;

місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин і Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

Миколаївський та Саратський райони Одеської області;

місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;

місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

Додамо, що Київ напередодні віднесли до "жовтої" – попереджувальної, зони поширення COVID-19.



Адаптивний карантин з 1 серпня / Інфографіка 24 каналу

Коли місто чи район може опинитися в "червоній зоні"? Червоний рівень встановлюється, якщо за 14 днів в обласному центрі, районі або місті обласного значення з населенням менше 70 тисяч людей фіксується більше 240 випадків захворювання.