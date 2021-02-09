Батьки б’ють на сполох через повідомлення, що дітей з 2021 року не переводитимуть до 10 класів. І хоча в МОН запевняють, що в Україні всі випускники 9 класів зможуть продовжити навчання, у Чернігові попередили, що в кількох школах не буде старших класів.

У Чернігові батьків попередили, що вже з вересня цього року в 11 школах міста учні не підуть у десятий клас. А все через реформу Нової української школи.

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Згідно з реформою НУШ заклади середньої освіти мають переформатуватися:

1 – 4 класи – це початкова освіта,

5 – 9 класи – це базова освіта(заклади називатимуться гімназіями)

10 – 12 класи – це профільна освіта (будуть створені ліцеї).

Відомо, що ліцеї створюватимуться та функціонуватимуть як окремі заклади освіти. Тобто відучитися від 1 по 12 клас в одній школі не можна буде. Нова система остаточно має запрацювати від 2027 року (коли до профільних ліцеїв доростуть учні НУШ, які зараз вчаться в третьому класі).

Проте, у Чернігівському управлінні освіти вирішили приблизити дату переформатування шкіл та вирішили вже цього року розпочати підготовчий етап змін в освіті.

Які школи у Чернігові не будуть набирати учні до 10 – 11 класів

Як повідомили в Управлінні освіти Чернігівської міськради, вже з вересня 2021 року діти після 9 класу не зможуть продовжити навчання у таких школах: № 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 20, 27, 30, 33. А з 2022 року – у школах № 14, 16, 18, 19, 21, 29, 34 та 35.

Також у місті визначили чотири заклади освіти, які стануть ліцеями – школи № 1 та № 12 та ліцеї № 15 та № 2. До них уже від 1 вересня 2021 не набиратимуть перші класи, але наберуть вдвічі більше учнів старших класів (там зможуть навчатися діти з тих шкіл, де не буде 10 – 11 класів).

Так, вже станом на 1 вересня 2024 року у Чернігові буде створено у кожному ліцеї 17 класів, де будуть навчатися десятикласники, та 16 класів для одинадцятикласників. Всі ліцеї набиратимуть учнів за такими напрямками:

українська філологія;

іноземна філологія;

фізико-математичний;

хіміко-біологічний та інші.

В Управлінні освіти Чернігова додають, що ті учні 9 класів, які вже визначилися з професією, зможуть продовжити навчання в профтехах, коледжах та спеціалізованих закладах освіти.

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Як дізналися журналісти видання ТСН, у місті поки що до 10 класів учнів братимуть просто за бажанням. А вже від 2027 року – за результатами ЗНО та знаннями. Адже після 9 класу учні складатимуть тестування з певних предметів. Але як саме зараховуватимуть дітей до ліцеїв наразі невідомо.

Що відомо про реформу профільної освіти

Реформування старшої школи в Україні має стати кінцевим етапом реформування загальної середньої освіти. Так, остаточний перехід має відбутися у 2027 році, коли перші учні "Нової української школи" дійдуть до 10 класу.

Проте у МОН запропонували почати перебудову старшої школи раніше – з 2024 року. Так, вже до середини 2022 року школи мають визначитися зі своїм подальшим спрямуванням – лишаються початковими школами, гімназіями (тобто середніми школами) чи стають профільними ліцеями. Після 9 класу учні будуть обирати бажаний формат подальшої освіти та складати ЗНО.

Додамо, що в Україні ліцеї дозволено створювати обласним радам та великим містам. У МОН обіцяють, що напрацьовані законодавчі ініціативи дозволять створювати старшу школу і громадам.