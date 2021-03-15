Очільник Держслужби якості освіти Руслан Гурак розповів, що вчителям найскладніше викладати дистанційно ті предмети, які пов’язані з технічним забезпеченням.

Зокрема, за його словами, найважче реалізовувати онлайн уроки з хімії та фізики, де є лабораторні завдання чи експерименти.

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Гурак запевняє, що досліди на уроках з хімії та фізики безумовно за умов дистанційного навчання проводити важче, ніж у лабораторії.

Експерт наголошує, що карантин не спричинив катастрофічну картину з результатами оцінювань знань.

"Змішане навчання у 2021 році було здебільшого очним. Тільки там, де були випадки коронавірусу, відправляли класи на карантин. Тоді вчитель продовжував проводити уроки в онлайн-режимі", – відповів Гурак.

Він вважає, що не буде суттєвої відмінності між результатами ЗНО цього року із попередніми.

Очільник Держслужби якості освіти розповів, що предметніше про якість освіти ми зможемо говорити в кінці навчального року, коли школи проведуть підсумкову атестацію.

За її результатами буде видно, як закінчуються навчальний рік і які є виклики. Усе решта – це суб’єктивні оцінки учителів, батьків, учні,

– сказав Гурак.

Важливо! За результатами ЗНО в 2020 році найважче учням далися історія України, математика, хімія й українська мова з літературою.

До слова, в Україні основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня до 15 червня. А результати тестувань буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО