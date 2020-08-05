Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, які щеплення насамперед варто зробити дошкільникам, школярам та дорослим. Тож, перевірте, чи має ваша дитина необхідну вакцинацію.

Про це заступник міністра охорони здоров’я сказав під час онлайн-брифінгу, передає 24 канал.

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Адже до навчального року лишилося менше місяця. Тож Ляшко вирішив нагадати й передивитися вакцинальний статус дітей, які будуть відвідувати школу.

Які щеплення треба мати дошкільникам

чотири щеплення проти дифтерії, кашлюку, правцю і поліомієліту,

три щеплення проти гепатиту В і Hib-інфекції,

одне щеплення від кору, краснухи, паротиту,

одне щеплення проти туберкульозу.

Які щеплення треба мати школярам

Перед навчальним роком або під час навчального року (це залежить від дати народження) необхідно додатково провести деякі щеплення: проти кору, краснухи і епідемічного паротиту, а також від дифтерії, правцю і поліомієліту.

За словами головного санлікаря, якщо зроблені усі щеплення, то вакцинація школярів до 14 років не проводиться, не враховуючи щорічне сезонне щеплення від грипу.

Ляшко також додав, що після 16 років всі повинні здійснювати ревакцинацію від дифтерії й правцю кожні 10 років. Ця вакцина надається безоплатно у кабінетах щеплень. Тому ті, хто не зробив цього, мають звернутися до свого сімейного лікаря і провести ревакцинацію.



Календар щеплень в Україні / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що Кабмін повідомив, що з 1 вересня школи мають відкритися, лише залишаться закритими – у тих регіонах, які потрапили до червоної зони.