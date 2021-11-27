Які професії в Україні згодом зникнуть, а які стануть найприбутковішими: думка експерта
Джерело:програма "Діалог із країною"
Радник глави Офісу президента та директор Київської школи економіки Тимофій Милованов вважає, що в Україні незабаром зникне кілька професій, пов'язаних із рутинною роботою. Він також назвав спеціалістів, які будуть заробляти в майбутньому найбільше.
Які професії в Україні зникнуть у майбутньому
Тимофій Милованов наголосив, що саме у рутинних професіях буде відсутній хороший заробіток. А вже за кілька років така робота може взагалі зникнути.
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Експерт вважає, що операціоністи, де сидить людина і прості речі робить – це зникне.
У банках посади операціоністів збережуться, але їх буде менше. Усі професії, де робота може бути легко автоматизована, припинять існування,
– каже Милованов.
За його словами, ті професії, де людина працює з людиною – репетитор, масажист, учитель танців, залишатимуться, але вони не дадуть багато грошей.
Які професії будуть приносити найбільший заробіток
Милованов запевнив, що дедалі більше буде роботи в онлайн-режимі, у додатках.
Тож професії, пов'язані з розвитком нових комп'ютерних програм, де людина може допомогти автоматизувати процеси, стаючи інженером-дизайнером у сучасному світі, передбачатимуть високі зарплати.
До слова, студенти, які здобуватимуть вищу освіту у Президентському університеті не будуть платити за навчання. Також планується, що держава забезпечить їх безкоштовним проживанням, харчуванням і навіть лікуванням. Які напрямки там будуть та деталі про Президентський виш – читайте у статті.