Які професії в Україні зникнуть у майбутньому

Тимофій Милованов наголосив, що саме у рутинних професіях буде відсутній хороший заробіток. А вже за кілька років така робота може взагалі зникнути.

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Експерт вважає, що операціоністи, де сидить людина і прості речі робить – це зникне.

У банках посади операціоністів збережуться, але їх буде менше. Усі професії, де робота може бути легко автоматизована, припинять існування,

– каже Милованов.

За його словами, ті професії, де людина працює з людиною – репетитор, масажист, учитель танців, залишатимуться, але вони не дадуть багато грошей.

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Милованов запевнив, що дедалі більше буде роботи в онлайн-режимі, у додатках.

Тож професії, пов'язані з розвитком нових комп'ютерних програм, де людина може допомогти автоматизувати процеси, стаючи інженером-дизайнером у сучасному світі, передбачатимуть високі зарплати.

До слова, студенти, які здобуватимуть вищу освіту у Президентському університеті не будуть платити за навчання. Також планується, що держава забезпечить їх безкоштовним проживанням, харчуванням і навіть лікуванням. Які напрямки там будуть та деталі про Президентський виш – читайте у статті.