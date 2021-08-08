Космічний пілот та менеджер з етики: які професії стануть популярними у майбутньому

З розвитком технологій зміниться і затребуваність у фахівців на ринку праці. Тож молодь у майбутньому повинна бути гнучкою, активною та відкритою до постійних змін. Які професії стануть популярними у світі через 10 років – читайте у статті.

Центр "Розвитку корпоративної соціальної відповідальності" провів дослідження для того, щоб дізнатися про те, якими будуть нові професії майбутнього, а які взагалі можуть зникнути.

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Так, одним з глобальних трендів наступного десятиліття буде масове переформатування ринку праці через "відхід" низки професій і появу нових.

Якими навичками будуть володіти працівники у майбутньому

Експерти вважають, що:

через 10 років інформаційні технології проникнуть у більшість сфер діяльності людини;

попит матимуть ті працівники, у яких буде знання технологій і здатність до креативного мислення;

важливим фактором для працівника майбутнього стане вміння комунікувати з іншими людьми, здатність швидко вливатися у колектив і активна взаємодія з командою;

роботодавці будуть віддавати перевагу тим, хто може швидко знайти спільну мову з оточенням;

працівник майбутнього повинен буде мати стресостійкість, високу організованість і мобільність, оскільки віддалені роботи можуть і далі бути популярними.

У дослідженні наголосили, що молоді важко прогнозувати, в якій галузі вони хочуть чи будуть працювати за 10 років. Проте інтуїтивно варто віддавати перевагу професіям, пов’язаним із креативом, комунікацією, управлінням та бізнес-аналітикою.

Які нові професії з’являться

Багато робочих місць у майбутньому – це робота сьогодення, але ще з більшою технологічністю.

Водночас виникатимуть і нові:

Космічний пілот і пілотеса.

Менеджер з етичних питань.

Консультант цифрової реабілітації.

Компаньйон для літніх людей.

Менеджер подорожей у віртуальній реальності.

Контролер магістралей.

Радник з цифрових валют.

Хірург зі збільшення пам'яті.

Дизайнер сміття тощо.

Крім цього, рівень і глибина використання технологій з кожним роком зростатимуть у таких галузях:

Управління штучним інтелектом.

Аналіз і управління даними.

Діджитал-просування, діджитал-продажі, діджитал-клієнтські сервіси;

Фахівець з цифрових фінансів, консультант з діджитал-валют.

Редактор персональних сторінок у соцмережах.

Фахівець з кібербезпеки.

Також повністю видозміняться ті професії, які можуть замінити машинною аналітикою. Наприклад, аудитори, бухгалтери, юристи, турагенти, ріелтори, секретарі, оператори кол-центрів, водії, розробники кодів, працівники конвеєра тощо.

Ймовірно, зникнуть професії, які передбачають загрозу для життя та здоров’я людини. Проте більшість професій зникнуть не за формою, а за змістом, тобто потребуватимуть якісно нових навичок.

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Натомість збережуться спеціальності, які алгоритмізувати буде складно та дорого, і які передбачають високий ступінь креативності.

До слова, у 2021 році вступники на бакалаврат подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Найбільше абітурієнти обирають такі спеціальності: