Космічний пілот та менеджер з етики: які професії стануть популярними у майбутньому
Джерело:Дослідження Future of Work 2030
З розвитком технологій зміниться і затребуваність у фахівців на ринку праці. Тож молодь у майбутньому повинна бути гнучкою, активною та відкритою до постійних змін. Які професії стануть популярними у світі через 10 років – читайте у статті.
Центр "Розвитку корпоративної соціальної відповідальності" провів дослідження для того, щоб дізнатися про те, якими будуть нові професії майбутнього, а які взагалі можуть зникнути.
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Так, одним з глобальних трендів наступного десятиліття буде масове переформатування ринку праці через "відхід" низки професій і появу нових.
Якими навичками будуть володіти працівники у майбутньому
Експерти вважають, що:
- через 10 років інформаційні технології проникнуть у більшість сфер діяльності людини;
- попит матимуть ті працівники, у яких буде знання технологій і здатність до креативного мислення;
- важливим фактором для працівника майбутнього стане вміння комунікувати з іншими людьми, здатність швидко вливатися у колектив і активна взаємодія з командою;
- роботодавці будуть віддавати перевагу тим, хто може швидко знайти спільну мову з оточенням;
- працівник майбутнього повинен буде мати стресостійкість, високу організованість і мобільність, оскільки віддалені роботи можуть і далі бути популярними.
У дослідженні наголосили, що молоді важко прогнозувати, в якій галузі вони хочуть чи будуть працювати за 10 років. Проте інтуїтивно варто віддавати перевагу професіям, пов’язаним із креативом, комунікацією, управлінням та бізнес-аналітикою.
Які нові професії з’являться
Багато робочих місць у майбутньому – це робота сьогодення, але ще з більшою технологічністю.
Водночас виникатимуть і нові:
- Космічний пілот і пілотеса.
- Менеджер з етичних питань.
- Консультант цифрової реабілітації.
- Компаньйон для літніх людей.
- Менеджер подорожей у віртуальній реальності.
- Контролер магістралей.
- Радник з цифрових валют.
- Хірург зі збільшення пам'яті.
- Дизайнер сміття тощо.
- Крім цього, рівень і глибина використання технологій з кожним роком зростатимуть у таких галузях:
- Управління штучним інтелектом.
- Аналіз і управління даними.
- Діджитал-просування, діджитал-продажі, діджитал-клієнтські сервіси;
- Фахівець з цифрових фінансів, консультант з діджитал-валют.
- Редактор персональних сторінок у соцмережах.
- Фахівець з кібербезпеки.
Також повністю видозміняться ті професії, які можуть замінити машинною аналітикою. Наприклад, аудитори, бухгалтери, юристи, турагенти, ріелтори, секретарі, оператори кол-центрів, водії, розробники кодів, працівники конвеєра тощо.
Ймовірно, зникнуть професії, які передбачають загрозу для життя та здоров’я людини. Проте більшість професій зникнуть не за формою, а за змістом, тобто потребуватимуть якісно нових навичок.
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Натомість збережуться спеціальності, які алгоритмізувати буде складно та дорого, і які передбачають високий ступінь креативності.
До слова, у 2021 році вступники на бакалаврат подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Найбільше абітурієнти обирають такі спеціальності:
- Філологія – 76 371 поданих заяв;
- Право – 67 720 поданих заяв;
- Комп’ютерні науки – 66 123 поданих заяв;
- Менеджмент – 62 227 поданих заяв;
- Середня освіта – 44 136 поданих заяв;
- Інженерія програмного забезпечення – 43 618 поданих заяв;
- Журналістика – 43 215 поданих заяв;
- Психологія – 39 529 поданих заяв;
- Економіка – 37 464 поданих заяв;
- Маркетинг – 36 080 поданих заяв.