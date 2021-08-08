Центр "Розвитку корпоративної соціальної відповідальності" провів дослідження для того, щоб дізнатися про те, якими будуть нові професії майбутнього, а які взагалі можуть зникнути.

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Так, одним з глобальних трендів наступного десятиліття буде масове переформатування ринку праці через "відхід" низки професій і появу нових.

Якими навичками будуть володіти працівники у майбутньому

Експерти вважають, що:

  • через 10 років інформаційні технології проникнуть у більшість сфер діяльності людини;
  • попит матимуть ті працівники, у яких буде знання технологій і здатність до креативного мислення;
  • важливим фактором для працівника майбутнього стане вміння комунікувати з іншими людьми, здатність швидко вливатися у колектив і активна взаємодія з командою;
  • роботодавці будуть віддавати перевагу тим, хто може швидко знайти спільну мову з оточенням;
  • працівник майбутнього повинен буде мати стресостійкість, високу організованість і мобільність, оскільки віддалені роботи можуть і далі бути популярними.

У дослідженні наголосили, що молоді важко прогнозувати, в якій галузі вони хочуть чи будуть працювати за 10 років. Проте інтуїтивно варто віддавати перевагу професіям, пов’язаним із креативом, комунікацією, управлінням та бізнес-аналітикою.

Які нові професії з’являться

Багато робочих місць у майбутньому – це робота сьогодення, але ще з більшою технологічністю.

Водночас виникатимуть і нові:

  • Космічний пілот і пілотеса.
  • Менеджер з етичних питань.
  • Консультант цифрової реабілітації.
  • Компаньйон для літніх людей.
  • Менеджер подорожей у віртуальній реальності.
  • Контролер магістралей.
  • Радник з цифрових валют.
  • Хірург зі збільшення пам'яті.
  • Дизайнер сміття тощо.
  • Крім цього, рівень і глибина використання технологій з кожним роком зростатимуть у таких галузях:
  • Управління штучним інтелектом.
  • Аналіз і управління даними.
  • Діджитал-просування, діджитал-продажі, діджитал-клієнтські сервіси;
  • Фахівець з цифрових фінансів, консультант з діджитал-валют.
  • Редактор персональних сторінок у соцмережах.
  • Фахівець з кібербезпеки.

Також повністю видозміняться ті професії, які можуть замінити машинною аналітикою. Наприклад, аудитори, бухгалтери, юристи, турагенти, ріелтори, секретарі, оператори кол-центрів, водії, розробники кодів, працівники конвеєра тощо.

Ймовірно, зникнуть професії, які передбачають загрозу для життя та здоров’я людини. Проте більшість професій зникнуть не за формою, а за змістом, тобто потребуватимуть якісно нових навичок.

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Натомість збережуться спеціальності, які алгоритмізувати буде складно та дорого, і які передбачають високий ступінь креативності.

До слова, у 2021 році вступники на бакалаврат подали до вишів понад 1 мільйона 700 тисяч заяв. Найбільше абітурієнти обирають такі спеціальності:

  • Філологія – 76 371 поданих заяв;
  • Право – 67 720 поданих заяв;
  • Комп’ютерні науки – 66 123 поданих заяв;
  • Менеджмент – 62 227 поданих заяв;
  • Середня освіта – 44 136 поданих заяв;
  • Інженерія програмного забезпечення – 43 618 поданих заяв;
  • Журналістика – 43 215 поданих заяв;
  • Психологія – 39 529 поданих заяв;
  • Економіка – 37 464 поданих заяв;
  • Маркетинг – 36 080 поданих заяв.