Які професії будуть затребувані в майбутньому: названі сфери та навички

28 липня 2021 , 16:22
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Джерело:

"Обозреватель"

Цього року серед вступників найпопулярнішими виявилися такі спеціальності: філологія, право, комп'ютерні науки та менеджмент. Водночас експерти розповіли, які спеціальності будуть затребувані через 5 років.

Які фахівці будуть затребуваними

Керівниця напрямку "Робота" на OLX Україна Марія Абдулліна розповіла, що через кілька років затребуваними будуть фахівці сфер кібербезпеки, логістики, харчової промисловості, IT, металургії і торгівлі.

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Також, за словами експертки, актуалізуються робітничі професії і професії сфери догляду.

Якщо говоримо про глобальні тренди, і перспективу через 15 – 20 років, то згідно з міжнародними дослідженнями, найвищим буде попит на фахівців в сфері аналітики і роботи з даними, кібербезпеки тощо,
– каже Марія Адбулліна.

Окрім того, будуть популярними харчові технології, зелені технології, відновлювальна енергія, догляд за людьми та робота з людьми.

Водночас затребуваним сегментом буде і сфера зі створення контенту, робота з мережами.

А загалом в майбутньому ключовий буде не професія, а конкретні навички. "Головними трендами майбутнього стануть: адаптивність, безперервне навчання і актуалізації умінь, соціальність і дружність до навколишнього середовища", – вважає Абдулліна.

Які професії втратять актуальність

За словами Абдулліною, будуть відходити у минуле професії, що вимагають виконання рутинних завдань офісними працівниками.

Зокрема, через роботизацію, ймовірно, зникне потреба в працівниках, що виконують базові, повторювані роботи на виробництвах, однак затребуваними будуть фахівці-механіки тощо.

До слова, цього року лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, що вступають на бакалаврат, є виші у Києві та Львові.

10 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – понад 54 тисячі заяв.
  2. Львівський національний університет імені Івана Франка – понад 47 тисяч заяв.
  3. НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – понад 46 тисяч заяв.
  4. Національний авіаційний університет – майже 39 тисяч заяв.
  5. Національний університет "Львівська політехніка" – понад 37 тисяч заяв.
  6. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – понад 32 тисячі заяв.
  7. Київський національний торговельно-економічний університет – майже 30 тисяч заяв.
  8. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – понад 26 тисяч заяв.
  9. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – понад 20 тисяч заяв.
  10. Київський університет імені Бориса Грінченка – понад 18 тисяч заяв.
Автор: Марія Бондар