Які професії будуть затребувані в майбутньому: названі сфери та навички
Джерело:"Обозреватель"
Цього року серед вступників найпопулярнішими виявилися такі спеціальності: філологія, право, комп'ютерні науки та менеджмент. Водночас експерти розповіли, які спеціальності будуть затребувані через 5 років.
Які фахівці будуть затребуваними
Керівниця напрямку "Робота" на OLX Україна Марія Абдулліна розповіла, що через кілька років затребуваними будуть фахівці сфер кібербезпеки, логістики, харчової промисловості, IT, металургії і торгівлі.
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Також, за словами експертки, актуалізуються робітничі професії і професії сфери догляду.
Якщо говоримо про глобальні тренди, і перспективу через 15 – 20 років, то згідно з міжнародними дослідженнями, найвищим буде попит на фахівців в сфері аналітики і роботи з даними, кібербезпеки тощо,
– каже Марія Адбулліна.
Окрім того, будуть популярними харчові технології, зелені технології, відновлювальна енергія, догляд за людьми та робота з людьми.
Водночас затребуваним сегментом буде і сфера зі створення контенту, робота з мережами.
А загалом в майбутньому ключовий буде не професія, а конкретні навички. "Головними трендами майбутнього стануть: адаптивність, безперервне навчання і актуалізації умінь, соціальність і дружність до навколишнього середовища", – вважає Абдулліна.
Які професії втратять актуальність
За словами Абдулліною, будуть відходити у минуле професії, що вимагають виконання рутинних завдань офісними працівниками.
Зокрема, через роботизацію, ймовірно, зникне потреба в працівниках, що виконують базові, повторювані роботи на виробництвах, однак затребуваними будуть фахівці-механіки тощо.
До слова, цього року лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, що вступають на бакалаврат, є виші у Києві та Львові.
10 найпопулярніших вишів за кількістю заяв від абітурієнтів
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – понад 54 тисячі заяв.
- Львівський національний університет імені Івана Франка – понад 47 тисяч заяв.
- НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – понад 46 тисяч заяв.
- Національний авіаційний університет – майже 39 тисяч заяв.
- Національний університет "Львівська політехніка" – понад 37 тисяч заяв.
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – понад 32 тисячі заяв.
- Київський національний торговельно-економічний університет – майже 30 тисяч заяв.
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – понад 26 тисяч заяв.
- Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – понад 20 тисяч заяв.
- Київський університет імені Бориса Грінченка – понад 18 тисяч заяв.