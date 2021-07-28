Які професії будуть затребувані в майбутньому: названі сфери та навички

Цього року серед вступників найпопулярнішими виявилися такі спеціальності: філологія, право, комп'ютерні науки та менеджмент. Водночас експерти розповіли, які спеціальності будуть затребувані через 5 років.

Які фахівці будуть затребуваними

Керівниця напрямку "Робота" на OLX Україна Марія Абдулліна розповіла, що через кілька років затребуваними будуть фахівці сфер кібербезпеки, логістики, харчової промисловості, IT, металургії і торгівлі.

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Також, за словами експертки, актуалізуються робітничі професії і професії сфери догляду.

Якщо говоримо про глобальні тренди, і перспективу через 15 – 20 років, то згідно з міжнародними дослідженнями, найвищим буде попит на фахівців в сфері аналітики і роботи з даними, кібербезпеки тощо,

– каже Марія Адбулліна.

Окрім того, будуть популярними харчові технології, зелені технології, відновлювальна енергія, догляд за людьми та робота з людьми.

Водночас затребуваним сегментом буде і сфера зі створення контенту, робота з мережами.

А загалом в майбутньому ключовий буде не професія, а конкретні навички. "Головними трендами майбутнього стануть: адаптивність, безперервне навчання і актуалізації умінь, соціальність і дружність до навколишнього середовища", – вважає Абдулліна.

Які професії втратять актуальність

За словами Абдулліною, будуть відходити у минуле професії, що вимагають виконання рутинних завдань офісними працівниками.

Зокрема, через роботизацію, ймовірно, зникне потреба в працівниках, що виконують базові, повторювані роботи на виробництвах, однак затребуваними будуть фахівці-механіки тощо.

До слова, цього року лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, що вступають на бакалаврат, є виші у Києві та Львові.

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