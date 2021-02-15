Які професії будуть популярні в Україні через 10 років: цікавий прогноз

Національне агентство кваліфікацій опублікувало 30 найбільш затребуваних спеціальностей майбутнього. Цікаво, що більшість затребуваних українців буде працювати в інтернеті, а попитом користуватимуться навіть вчителі.

Отож, в Україні в 2030 році будуть користуватися високим попитом не тільки програмісти, але і вчителі, які працюють в онлайні та персональні доглядачі за літніми людьми.

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У резолюції Генасамблеї ООН під назвою "Перетворення нашого світу" визначили цілі сталого розвитку, які повинні подолати всі форми бідності. Зокрема, планують істотно збільшити число молодих і дорослих людей, які володіють затребуваними навичками.

Які професії будуть популярні в Україні через 10 років

Розробник програмного забезпечення. Адже це люди, які створюють нові системи для автоматизації процесів. Професіонал в роботі з клієнтами. Ця професія стає все актуальнішою. А робота такого професіонала полягає в наданні необхідної допомоги клієнту, коли купується певний товар або послуга. Розробник інтернет-контенту. Це люди, які наповнюють змістом інтернет. Онлайн-учитель. В професіях майбутнього зустрічається тенденція навчання в інтернеті. І вчителі почали помічати потенціал онлайн-класу. Коуч-тренер – це людина-ментор, яка допомагає іншим людям просуватися в різних сферах їхнього життя, особливо в професійній кар'єрі. Фітнес-тренер. Зараз соціальні медіа мають все більший вплив на імідж тіла, тож попит на людей, які хочуть займатися щодня спортом, буде рости. Спеціаліст з цифрового маркетингу. Це професійний продавець товарів і послуг через рекламу в соцмережах. Аналітик Big Data. Цей фахівець, який аналізує всі дані, що надходять з системи або циркулюють в інтернеті. Менеджер (управитель) спільноти. Цей професіонал відповідає за спілкування з клієнтами та спільнотами навколо компанії. Інженер-еколог. Основна відповідальність цієї людини – робота з технологіями і навколишнім середовищем. Інженер лікарні. Вони мають збирати і застосовувати всі технології, які вважаються необхідними для вирішення різних проблем в лікарнях. Фахівець з кібербезпеки. Це фахівець із захисту даних в інтернеті. Менеджер з утилізації відходів. У сучасному світі стає популярним захист навколишнього середовища. А цей управлінець повинен дивитися на проблеми екології по-іншому, створюючи нові проєкти і рішення для утилізації сміття. 3D-архітектор та інженер. Це професіонал, який в інженерному секторі чи архітектурі створює простір в форматі 3D. Розробник смарт-пристроїв. Такими пристроями є окуляри, лінзи, годинник і інші пристрої з певною технологією, яка полегшує життя людей. Консультант по іміджу. Як і тренери з фізичної активності, імідж-консультант надають людям поради, як добре виглядати. Це стилісти, які останнім часом теж популярні. Менеджер (управитель) з інновацій. Цей фахівець буде відповідальним за переосмислення стратегії компанії в її основному бізнесі або в якійсь конкретній області. Інженер-генетик. Одним із його завдань є виявлення ряду спадкових патологій задовго до появи клінічних симптомів. Фахівець з підвищення кваліфікації персоналу. Необхідно виявляти і впливати на сильні і слабкі сторони людей, тож професія цього фахівця має допомагати стати працівникам кращими у своїй сфері. Внутрішній торговельний представник. Зараз клієнти мають набагато більше можливостей, а тому компанії будуть звертатися до клієнтів тільки тоді, коли вони проявлять інтерес до товару. Фахівець з електронної комерції. Це буде окремий фахівець, який буде спеціалізуватися на продажі в мережі. Психотерапевт. Професії психолога, терапевта та психіатра стануть ще популярнішими. Адже ці люди забезпечують психічне здоров'я інших. Професіонал з відновлюваної та альтернативної енергетики. Фінансовий менеджер (управитель). Персональний онлайн-доглядач – це професіонал, якого найняли для проведення часу з літніми клієнтами через інтернет-платформу. Аналітик квантового машинного навчання. Ця людина відповідає за дослідження і розробку передових рішень для збільшення швидкості і продуктивності системних алгоритмів. Менеджер (управитель) платного трафіку. Цей працівник грає основну роль в будь-якому бізнесі. Його робота – створення і управління платними медіа-кампаніями, такими як Google та Facebook. Аналітик соціальних мереж. Зазначені фахівці планують, створюють і аналізують повідомлення в профілі соціальних мереж. Отже, подібно до менеджерів платного трафіку, попит на цю професію зростає. Веб-розробник. Веб-розробники несуть відповідальність за проєктування та управління сайтами. UX дизайнер.

До слова, також там назвали професійні навички майбутнього, які стануть найзатребуванішими у світі. Із них можна виокремити навички, які ще довго залишатимуться актуальними: