Які предмети ДПА обов'язкові для випускників та чи скасують атестацію у 2022 році: всі деталі

Українські школярі почали цікавитися питанням про те, чи скасують ДПА у 2022 році, як це робили у попередні два роки через коронавірус. Які предмети ДПА випускники мають обов’язково складати у формі ЗНО – читайте у статті.

Яке ДПА обов’язкове для випускників

24 канал дізнався, що випускники шкіл у 2022 році мають скласти державну підсумкову атестацію (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Це є обов'язковим для всіх, щоб отримати документ про закінчення навчання.

Важливо ЗНО-2022: як зареєструватися на тестування та головні новації для випускників

Випускникам потрібно скласти 4 предмети на ЗНО-2022 для отримання балів за ДПА в школі. Зокрема, учасники мають обов’язково скласти:

українську мову або українську мову і літературу (на вибір учасника);

математику (рівня стандарту або профільного);

історію України або іноземну мову (на вибір учасника);

ще один предмет з переліку (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Додамо, що основна сесія ЗНО у 2022 році відбуватиметься з 23 травня до 17 червня.

Чи скасують ДПА цього року

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли виданню “Обозреватель”, що скасувати державну підсумкову атестацію може лише Верховна Рада, оскільки обов'язковість ДПА для учнів визначена положеннями закону "Про освіту".

У відомстві нагадали, що рішення про скасування обов'язкової ДПА у 2020 та 2021 роках ухвалювали депутати "у зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню COVID-19".

Наразі інформації про скасування обов'язкової ДПА для учнів у 2022 році немає,

– зазначили в УЦОЯО.

Водночас українці вже почали збирати підписи під петицією про скасування ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів. Це хочуть зробити через пандемію коронавірусу та дистанційку у школах. Наразі петиція зібрала понад 12,8 тисячі підписів (для розгляду необхідно набрати 25 тисяч підписів).

Державна підсумкова атестація є обов’язковим заходом для випускників 4, 9 та 11 класів. ДПА – це не лише підведення підсумкових знань, але й середній бал свідоцтва про неповну середню освіту (що може стати вирішальним фактором для вступу до коледжу чи ліцею).

До слова, новинкою ЗНО-2022 стало те, що для осіб, які мають бажання скласти ЗНО з понад 5 предметів, МОН дало таку можливість. Учасник зможе скласти додаткові тести за власні кошти. Замовити таку послугу можна у період з 4 до 14 березня.

Відомо, що незалежне оцінювання з історії України, фізики, хімії, біології, географії коштуватиме 354 гривні за один предмет. А додаткове тестування з будь-якої іноземної мови обійдеться у 789 гривень.