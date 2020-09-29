Міністерство освіти і науки розробило проєкт наказу, що визначає умови проведення державної підсумкової атестації для школярів 4-х, 9-х та 11-х класів у 2021 році.

Цей проєкт документа винесений для громадського обговорення, яке триватиме до 12 жовтня, передає пресслужба МОН.

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Так, у документі визначено перелік предметів, з яких цього року складатимуть шкільні іспити учні 4-х, 9-х та 11-х класів, а також показано форму проведення державної атестації.

Зазначимо, що учні 4-х та 9-х класів складатимуть ДПА письмово у своїх школах. А державна підсумкова атестація випускників традиційно відбуватиметься у формі ЗНО.

Які предмети на ДПА у 2021 році складатимуть учні 4-х класів

Державна підсумкова атестація учнів, які завершують здобуття початкової освіти, проводиться у школі в письмовій формі. Школярі мають складати іспити з таких предметів:

Українська мова (оцінювання результатів з української мови та читання) Математика Мова національної меншини або мова корінного народу (у класах з навчанням або вивченням мови нацменшини чи корінного народу за рішенням педагогічної ради закладу освіти).

Які предмети на ДПА у 2021 році складатимуть учні 9-х класів

Державна підсумкова атестація учнів, які завершують здобуття базової освіти, також проводиться у школі в письмовій формі. Школярі мають складати іспити з таких предметів:

Українська мова Математика Один із навчальних предметів зі списку (за рішенням педагогічної ради закладу освіти):

– біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова відповідно до навчальної програми школи), інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика, хімія – для учнів класів з українською мовою навчання, у яких не вивчається мова національної меншини чи корінного народу;

– біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова відповідно до навчальної програми школи), інформатика, інтегрований курс "Література", історія України, мова національної меншини, мова корінного народу, основи правознавства, українська література, фізика, хімія – для учнів класів з навчанням мовою національної меншини.

Які предмети на ДПА у 2021 році складатимуть учні 11-х класів

Державна підсумкова атестація учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Школярі мають складати іспити з таких предметів:

Українська мова Математика Історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова – за вибором учня) Один із навчальних предметів зі списку: історія України, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька мова), біологія, географія, фізика, хімія (за вибором учня) Мова національної меншини чи корінного народу.

До прикладу, учні, які для проходження ДПА вибрали третім предметом історію України, можуть вибрати четвертим предметом іноземну мову і навпаки. А школярі, які відповідно до освітньої програми школи вивчали природничі науки, можуть вибрати один з таких предметів: біологія, географія, фізика або хімія.

До слова, у 2021 році вступники можуть складати ЗНО з української мови та літератури або ж окремо лише з українською мови. Вони будуть самостійно обирати, що саме складати.

Підготовка до ЗНО

ЗНО з української літератури: які твори треба прочитати за програмою – дивіться за посиланням.

ЗНО з математики у 2021 році: програма та теми, за якими треба підготуватися – читайте за посиланням.

ЗНО з історії України у 2021 році: перелік тем, за якими треба підготуватися – дивіться за посиланням.