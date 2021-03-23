Які права та обов'язки мають вчителі й учні під час дистанційного навчання

Безліч шкіл знову перейшли на дистанційне навчання через погіршення ситуації з коронавірусом. Тому ми підготували перелік прав та обов'язків учнів і вчителів під час онлайн-навчання.

Нижче наведені кілька реальних історій, які відбулися в кількох школах, та що про це каже законодавство.

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Права та обов'язки вчителів та учнів під час дистанційного навчання

Чи має право вчитель під час онлайн-навчання ставити "2" дитині, якщо її не було на уроці?

Вчителька історії Світлана Стельмах вважає, що якщо дитина пропустила заняття з об’єктивних причин, то їй не можна ставити "2".

Та й як можна поставити "2" відсутньому? У клітинці журналу стоїть "н",

– додає вона.

Натомість вчителька Ольга Мірошникова переконує, що краще в таких випадках вести облік присутності на онлайн-уроках. Якщо дитина відсутня 3 уроки поспіль, варто зателефонувати батькам, щоб дізнатись причину.

Що про це каже законодавство?

Відповідно до постанови уряду, якщо учня немає на одному чи на кількох уроках чи протягом усього навчального дня (кількох днів), школа повинна дізнатися інформацію про причини відсутності.

Додамо, що такими причинами можуть бути: хвороба, сімейні обставини, візит до лікаря, лікування в санаторії, візит до військкомату чи інших органів державної влади або самоврядування тощо. Це має бути підтверджено довідкою чи письмовою заявою батьків.

Чи може вчитель поставити "2" через те, що учень не зміг виконати завдання з технічних причин?

Світлана Стельмах: каже, що в такому випадку вчитель також не має ставити "2".

Дається друга спроба, або якщо причина так і не вирішена, то учня можна оцінити в режимі офлайн (коли клас вийде на очне навчання). Але я, на жаль, часто чую скарги дітей, що через технічні причини їх оцінюють негативно,

– каже вчителька.

Ольга Мірошникова також каже, що ставити двійки за технічні несправності недопустимо. Це порушення критеріїв оцінювання.

Чи вчитель має право видалити дитину з відеоуроку, якщо вона вимкнула камеру?

Часто діти не вмикають камеру на уроках. І це не дуже зручно, адже вчителі не бачать реакції дітей.

Лише якщо поганий відеозв'язок і це позначається на якості відео, ми домовляємося про можливість "чорного квадрату". Як правило, діти заздалегідь повідомляють про свої проблеми і я завжди йду назустріч,

– додає Світлана Стельмах.

Крім того, ввімкненні камери – це питання безпеки всіх присутніх на уроці: і вчителя, і дітей.

А Ольга Мірошникова запевняє, що видалити дитину з онлайн-уроку – це як вигнати з класу посеред уроку. Це давно заборонено в школах.



Дитина на дистанційному навчанні / Фото lexinform

Що в законодавстві?

Так робити не можна, адже це порушує право дитини на повну загальну середню освіту та її обов'язковість.

Як дитині попросити вчителя вийти в туалет на онлайн-уроці?

Світлана Стельмах зізнається, що їй у приватному чаті діти пишуть, що відійдуть на 2 – 5 хвилин, і не вказують при цьому причини. Думаю, це нормально.

Інша вчителька Ольга Мірошникова теж вважає, що це – особисте.

І в класі, і в мережі не треба повідомляти назагал, що ти маєш таку потребу саме зараз. Діти мають знати, що вийти за потреби можна в будь-який час. Не треба "відпрошуватись",

– заявляє вона.

Але тут варто ставити умову – що урок не зупиняється. Тож, якщо дитина вийшла і не повернулася на заняття, то вона пропустить важливу інформацію.

Що каже законодавство?

Заборона вчителя відлучитися порушує право на повагу людської гідності, передбачене в Загальній декларацій прав людини.

Тобто, якщо учня не випускають у туалет, це принижує людську гідність. Відвідування туалету – природна потреба, яку діти мають задовольняти незалежно від розкладу шкільних дзвінків чи волі вчителя.

Чи варто притягувати до відповідальності батьків, яким байдуже, чи навчаються їхні діти дистанційно?

Світлана Стельмах каже, що у цій ситуації винні всі:

батьки мають забезпечити технічні можливості й контроль,

учні – присутність і виконання завдань,

вчителі – якість і відповідність до програми й розкладу.

Водночас Ольга Мірошникова наголошує, що вчитель робить свою роботу, але під час дистанційного навчання певну відповідальність мають і батьки.

Насамперед, треба просто поговорити про те, що відбувається. Що дистанційне навчання – тимчасове, і всі повернуться до школи, де треба буде демонструвати свої знання,

– додає експертка.

За словами вчительки, притягати до відповідальності батьків важко, бо вони зазвичай "краще знають", що добре для їхньої дитини. Тут може допомогти електронний щоденник.

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Що в законодавстві?

Якщо учень не відвідує школу без поважних причини, батькам мають повідомити про це, оскільки саме вони повинні забезпечити перебування учня в закладі освіти й відповідають за це.

Якщо такі ситуації повторюються і є систематичними, а батьки не реагують, то школа має право звернутися до правоохоронних органів.