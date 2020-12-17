З 16 січня 2021 року всі освітні послуги мають надаватися виключно українською мовою. Зокрема, дітям у гуртках та секціях мають викладати державною мовою.

Рішення набуває чинності відповідно до закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Про це повідомив уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь у фейсбуці.

Цікаво У 2021 році вся сфера обслуговування буде українською, – мовний омбудсмен

За його словами, вимога щодо обслуговування українською мовою стосується не лише сфери торгівлі.

Йдеться також про освітні послуги (зокрема гуртки й секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг тощо,

– наголосив мовний омбудсмен.

Водночас Тарас Кремінь запевнив, що на особисте прохання і за взаємною згодою надання послуг може здійснюватися мовою, прийнятною для обох сторін.

"У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, людина має звернутися до керівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською", – підкреслив мовний омбудсмен.

Окрім того, кожен громадянин також може скласти скаргу на ім’я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою.

Де ще мають обслуговувати українською мовою? За словами мовного омбудсмена, державною мовою мають обслуговувати у супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав'ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на АЗС чи на вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці тощо. Також українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках та в меню.