Які порушення найчастіше зустрічаються у шкільних їдальнях: дані МОН

У Міністерстві освіти заявили, що більшість недоліків, які виявили під час обстеження шкільних їдалень, вже усунули повністю або частково. Які порушення зустрічаються в школах найчастіше – читайте у матеріалі.

Протягом 2020 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів обстежили понад 22 тисячі шкіл щодо відповідності їдалень вимогам санітарного законодавства.

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За результатами перевірок, цим вимогам не відповідали харчоблоки 159 закладів освіти з 18 областей України.

Які порушення у шкільних їдальнях зустрічаються

відсутність холодильного обладнання,

використання застарілого обладнання,

експлуатація старих будівель і приміщень, що потребують капітального ремонту.

Через це направили до відповідних місцевих органів виконавчої влади довідки з пропозиціями щодо усунення порушень.

За координації МОН та обласних департаментів освіти і науки більшість недоліків у 110 з 159 закладів освіти станом на 1 березня 2021 року було усунено повністю або частково,

– запевнили у Міністерстві освіти.

Зокрема, було:

оновлено застаріле технологічне обладнання,

проведено часткові та повні ремонти харчоблоків,

встановлено чи відновлено вентиляційні системи та вентиляційні зонти,

відремонтовано електромережі,

підвищено якість питної води завдяки встановленню фільтрів.

Водночас заступниця міністра освіти Віра Рогова запевняє, що розбудова здорового середовища в школах потребує залучення неурядових структур.

Реалізація такого пріоритетного завдання, як розбудова безпечного і здорового освітнього середовища в школах, потребує командної взаємодії та максимального залучення зусиль не лише органів державної влади, але й неурядових структур,

– додала вона.

Зазначимо, що за ініціативою Олени Зеленської в Україні розпочали реформувати систему шкільного харчування. Зокрема, вже затвердили оновлений Санітарний регламент і нові гігієнічні вимоги.

Чим заборонено годувати дітей у школах

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва; гриби;