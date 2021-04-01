Які порушення найчастіше зустрічаються у шкільних їдальнях: дані МОН

Джерело:Міністерство освіти і науки
У Міністерстві освіти заявили, що більшість недоліків, які виявили під час обстеження шкільних їдалень, вже усунули повністю або частково. Які порушення зустрічаються в школах найчастіше – читайте у матеріалі.
Протягом 2020 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів обстежили понад 22 тисячі шкіл щодо відповідності їдалень вимогам санітарного законодавства.
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За результатами перевірок, цим вимогам не відповідали харчоблоки 159 закладів освіти з 18 областей України.
Через це направили до відповідних місцевих органів виконавчої влади довідки з пропозиціями щодо усунення порушень.
За координації МОН та обласних департаментів освіти і науки більшість недоліків у 110 з 159 закладів освіти станом на 1 березня 2021 року було усунено повністю або частково,
– запевнили у Міністерстві освіти.
Зокрема, було:
Водночас заступниця міністра освіти Віра Рогова запевняє, що розбудова здорового середовища в школах потребує залучення неурядових структур.
Реалізація такого пріоритетного завдання, як розбудова безпечного і здорового освітнього середовища в школах, потребує командної взаємодії та максимального залучення зусиль не лише органів державної влади, але й неурядових структур,
– додала вона.
Зазначимо, що за ініціативою Олени Зеленської в Україні розпочали реформувати систему шкільного харчування. Зокрема, вже затвердили оновлений Санітарний регламент і нові гігієнічні вимоги.
м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва; гриби;