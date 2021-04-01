Які порушення найчастіше зустрічаються у шкільних їдальнях: дані МОН
У Міністерстві освіти заявили, що більшість недоліків, які виявили під час обстеження шкільних їдалень, вже усунули повністю або частково. Які порушення зустрічаються в школах найчастіше – читайте у матеріалі.
Джерело:Міністерство освіти і науки
Протягом 2020 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів обстежили понад 22 тисячі шкіл щодо відповідності їдалень вимогам санітарного законодавства.
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За результатами перевірок, цим вимогам не відповідали харчоблоки 159 закладів освіти з 18 областей України.
Які порушення у шкільних їдальнях зустрічаються
- відсутність холодильного обладнання,
- використання застарілого обладнання,
- експлуатація старих будівель і приміщень, що потребують капітального ремонту.
Через це направили до відповідних місцевих органів виконавчої влади довідки з пропозиціями щодо усунення порушень.
За координації МОН та обласних департаментів освіти і науки більшість недоліків у 110 з 159 закладів освіти станом на 1 березня 2021 року було усунено повністю або частково,
– запевнили у Міністерстві освіти.
Зокрема, було:
- оновлено застаріле технологічне обладнання,
- проведено часткові та повні ремонти харчоблоків,
- встановлено чи відновлено вентиляційні системи та вентиляційні зонти,
- відремонтовано електромережі,
- підвищено якість питної води завдяки встановленню фільтрів.
Водночас заступниця міністра освіти Віра Рогова запевняє, що розбудова здорового середовища в школах потребує залучення неурядових структур.
Реалізація такого пріоритетного завдання, як розбудова безпечного і здорового освітнього середовища в школах, потребує командної взаємодії та максимального залучення зусиль не лише органів державної влади, але й неурядових структур,
– додала вона.
Зазначимо, що за ініціативою Олени Зеленської в Україні розпочали реформувати систему шкільного харчування. Зокрема, вже затвердили оновлений Санітарний регламент і нові гігієнічні вимоги.
Чим заборонено годувати дітей у школах
м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва; гриби;
- непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;
- непастеризовані соки, газовані напої та кава.
- продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;
- також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.
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