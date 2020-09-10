Початок карантину в минулому семестрі був доволі неочікуваним для багатьох учнів, вчителів та особливо батьків. Проте навіть у цьому півріччі за перший тиждень школи вже кілька закладів перейшли на дистанційне навчання.

Тому експерти наголошують, що зараз не час розслаблятися. Краще проаналізувати помилки онлайн-освіти, щоб зрозуміти, чого надалі робити не варто, передає видання "На урок".

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Які помилки виникли у дистанційному навчанні

Проводили мало часу з учнями

Вчителі під час дистанційного навчання керувалися навчальними планами, давали завдання та намагалися освоїти Zoom і Skype. Зокрема, багато часу пішло на налагодження освітнього процесу.

Та й до камер вчителям довелося звикати, адже це зовсім не ті уроки, які були в класі. Адже в онлайні ви не завжди можете зрозуміти, як саме реагують ваші слухачі.

Служба освітнього омбудсмена України провела масштабне опитування щодо спілкування учнів із вчителями. Так, найбільше вони спілкувалися завдяки:

соціальним мережам та месенджерам – 49%;

щоденним онлайн-урокам та завданням на різних платформах – 40%;

розміщенням завдань на вебсайті школи – 30%;

урокам та завданням з використанням однієї платформи – 26%;

надсиланням завдань як фотографій рукописного аркуша – 24%;

надсилання завдань на email – 13%.

Проте насправді учні хочуть чути та бачити свого вчителя, і їм цілком байдуже, чи ідеально він виглядає та в яких умовах живе. Тут головне – зв'язок, за яким діти так сумували. Тож, вчителям варто бути поруч із дітьми хоча б в онлайні, якщо іншого варіанту немає.



Дистанційне навчання з учителем / Фото з відкритих джерел

Розраховували на інше

Вчителі під час карантину завзято взялися за роботу і від учнів вони очікували того ж. Проте дуже мало дітей насправді відвідували всі онлайн-уроки, виконували завдання чи опрацьовували додаткову інформацію. Така реальність виявилася дещо іншою.

Чому учні не навчалися наполегливо дистанційно? Багато хто з дітей просто не мав фізичної можливості відвідувати всі уроки, комусь не вистачало техніки, а у когось погано працював інтернет. Насправді причин є багато, і всі вони реальні.

Як з’ясувалося в опитуванні, яке провела Служба освітнього омбудсмена, більшість дітей (81,5%) навчалася зі смартфонів, хоча це й не дуже зручно.

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Думали, що діти нічого не робитимуть

Деякі учні під час дистанційного навчання взагалі нічого не робили. А хтось навпаки – здивував своїм бажанням навчатися. Так, виявилося, що у більшості випадків учні охоче вчилися: відвідували уроки, виконували домашні завдання і надсилали їх на перевірку.

Дані зі звіту Служби освітнього омбудсмена показали, що діти дійсно встигали не все, адже вони мали багато завдань із кожного предмету.

Менше індивідуальності, більше узагальнення

Минулий навчальний рік видався непростим в останні місяці навчання, тому від вчителів і не очікували індивідуального підходу до навчання.

І якщо в класі вчителі могли приділити увагу кожному учневі чи дати особливе завдання, то в онлайні це зробити було складно. Окрім того, варто було знайти підхід до тих, кому дистанційка не підійшла.

Тож на майбутнє це теж врахуйте. Адже перед вчителями ті самі учні, звичні теми тощо, просто робити це треба через Zoom та месенджери. Та все ж, обов’язково варто підтримувати дітей і не забувати про те, що у кожного можуть бути власні проблеми.