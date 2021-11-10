Які обов’язкові предмети на ДПА та ЗНО мають скласти випускники у 2022 році

У 2022 році випускники складатимуть обов’язкову ДПА з української мови, математики, історії України або іноземної мови та ще з одного предмету на вибір. Як учням обрати предмети для ЗНО та графік тестувань – читайте у статті.

Реєстрація учасників ЗНО розпочнеться 1 лютого і триватиме понад місяць – до 9 березня 2022 року. До цього часу випускникам необхідно визначитися з переліком іспитів, які вони оберуть для складання обов'язкової ДПА або проходження ЗНО.

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Обов’язкова ДПА для випускників

Цього року знову буде обов’язкова ДПА у формі ЗНО з чотирьох предметів:

української мови,

математики,

історії України або іноземної мови (англійської, іспанської, німецької або французької) – за вибором випускника,

четвертий предмет на вибір (це може бути історія України, біологія, географія, фізика, хімія, іноземна мова).

Водночас максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО.

Коли відбудеться ЗНО: дати

Коли проходитиме ЗНО-2022? Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників проводитиметься наступного року з 23 травня до 17 червня.

Графік ЗНО-2022:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Зміни у тестах ЗНО-2022:

Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.

Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180.

Додамо, що цього року кожен зареєстрований учасник ЗНО зможе безкоштовно пройти тести максимум з 5 навчальних предметів. Обов’язкових предметів ЗНО немає, але є обов’язкове ДПА. Також абітурієнти мають визначити, які тести їм треба для вступу.

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Які предмети обрати на ЗНО

Випускники мають пройти ЗНО з тих предметів, які потрібні для вступу до конкретного вишу (наприклад, українська мова, математика, фізика тощо).

Важливо пам’ятати, що тести з деяких предметів різняться залежно від того, чи складається цей предмет як ДПА, чи як вступний іспит у виш.

Адже існують окремі тести з української мови та з української мови і літератури. Як ДПА зараховують тільки результат виконання завдань з української мови. А для вступу можуть знадобитися або результати з мови, або з мови та літератури. Це залежить від спеціальності, на яку хоче вступати учасник.

Окрім того, у переліку предметів ЗНО є математика (профільний рівень) і математика (завдання рівня стандарту). Як результат ДПА з математики зараховують:

результат виконання завдань рівня стандарту (якщо випускник вивчав у школі математику на рівні стандарту),

результат виконання всіх завдань тесту (якщо випускник вивчав математику на профільному рівні).

Водночас для вступу до закладів вищої освіти потрібні результати виконання всіх завдань тесту з математики.

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Для ДПА з історії України враховують результат виконання завдань частини "Історія України 1914 року – початку ХХІ століття". Для вступу до закладу вищої освіти потрібні результати виконання всіх завдань тесту.

Як результат ДПА з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької або французької) буде зараховано результат виконання завдань рівня стандарту (якщо випускник вивчав цю іноземну мову на рівні стандарту) або всіх завдань тесту. А для вступу до вишу потрібні результати виконання всіх завдань тесту з іноземної мови.

Результати тестів з інших навчальних предметів за вибором випускника можна використовувати одночасно як ДПА та конкурсний іспит для вступу до закладу вищої освіти.

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Після того як учасник визначиться з предметами зовнішнього оцінювання, варто почати підготовку до тестування. Необхідно зважати на те, що тести з різних предметів по-різному охоплюють шкільну програму. Тому треба орієнтуватися на зміст програми ЗНО з конкретного предмета.

Аби правильно визначити, які предмети треба скласти для вступу в заклад вищої освіти, учасникам потрібно ознайомитися з переліком конкурсних предметів ЗНО на обрану спеціальність. Це можна зробити за цим посиланням.

Терміни вступної кампанії у 2022 році

Реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на перший курс розпочнеться 1 липня 2022 року. Сам прийом документів від вступників розпочнеться 14 липня і закінчиться:

16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів,

22 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів.

Вступні іспити, творчі конкурси проводитимуться в кілька потоків з 1 по 13 липня включно. Водночас у період з 14 по 22 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів або творчих конкурсів для вступників на контракт. Співбесіди будуть проводити з 17 до 19 липня.

Формування рейтингових списків абітурієнтів на бюджет відбудеться не пізніше 27 липня. Вступники, які отримали рекомендації для зарахування, мають подати оригінали документів до 4 серпня. Зарахування вступників проводитиметься 5 серпня.

До слова, 30 студентів українських вишів отримають премію Верховної Ради по 100 тисяч гривень за найвищі результати ЗНО у 2021 році. У 2022 році їх може бути аж 50. Імена переможців – читайте за посиланням.