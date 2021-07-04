Які обов’язкові предмети на ДПА та ЗНО будуть складати учні у 2022 році
Джерело:"Дзеркало тижня"
У 2022 році випускники складатимуть обов’язкову ДПА у формі ЗНО з української мови, математики, історії України або іноземної мови та ще з одного предмету на вибір. Також вже оприлюднили предмети, які учні зможуть обрати для складання ЗНО.
Директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко розповів, що вже є наказ про ЗНО-2022, і всі наші планові показники вони закладають, виходячи з нормативно-правових актів.
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За його словами, знову буде обов’язкова ДПА у формі ЗНО з чотирьох предметів:
- української мови,
- математики,
- історії України або іноземної мови
- четвертий предмет на вибір.
Водночас максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО.
Коли проходитиме ЗНО-2022? Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників проводитиметься наступного року з 23 травня до 15 липня.
З яких предметів у 2022 році будуть проводити ЗНО:
- Українська мова;
- Українська мова і література;
- Математика (завдання рівня стандарту);
- Математика (профільний рівень);
- Історія України;
- Англійська мова;
- Іспанська мова;
- Німецька мова;
- Французька мова;
- Біологія;
- Географія;
- Фізика;
- Хімія.
Платні ЗНО у 2022 році
Наказ про додаткові платні тести виданий 5 травня 2021 року. Він передбачає цікаву новацію – випускники зможуть скласти ЗНО з понад п’яти предметів держкоштом, а з додаткових предметів – за власні гроші.
Адже загалом до ЗНО-2022 включено 11 навчальних предметів. Тому учасник, окрім п'яти гарантованих державою тестів, зможе додатково за бажанням скласти тестування з семи інших предметів.
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Зазначимо, що МОН у 2022 році продовжить експеримент з двома тестами з української мови, який впровадили цього року. Тож, випускники зможуть вибрати – складати тест з української мови та літератури чи окремо лише з мови.
Окрім того, тест з математики також і надалі матиме два рівня – завдання рівня стандарту та профільного.
До слова, багато українських школярів не впоралися з елементарними завданнями тестів. Наприклад, лише половина учасників ЗНО з математики змогли розв’язати завдання, в якому потрібно було відрізнити радіус від діаметра кульки. З якими завданнями не впоралися діти на ЗНО з математики та історії – читайте у статті.