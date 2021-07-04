Директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко розповів, що вже є наказ про ЗНО-2022, і всі наші планові показники вони закладають, виходячи з нормативно-правових актів.

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За його словами, знову буде обов’язкова ДПА у формі ЗНО з чотирьох предметів:

української мови,

математики,

історії України або іноземної мови

четвертий предмет на вибір.

Водночас максимально учасники зможуть пройти п’ять тестувань ЗНО.

Коли проходитиме ЗНО-2022? Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників проводитиметься наступного року з 23 травня до 15 липня.

З яких предметів у 2022 році будуть проводити ЗНО:

Українська мова;

Українська мова і література;

Математика (завдання рівня стандарту);

Математика (профільний рівень);

Історія України;

Англійська мова;

Іспанська мова;

Німецька мова;

Французька мова;

Біологія;

Географія;

Фізика;

Хімія.

Платні ЗНО у 2022 році

Наказ про додаткові платні тести виданий 5 травня 2021 року. Він передбачає цікаву новацію – випускники зможуть скласти ЗНО з понад п’яти предметів держкоштом, а з додаткових предметів – за власні гроші.

Адже загалом до ЗНО-2022 включено 11 навчальних предметів. Тому учасник, окрім п'яти гарантованих державою тестів, зможе додатково за бажанням скласти тестування з семи інших предметів.

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Зазначимо, що МОН у 2022 році продовжить експеримент з двома тестами з української мови, який впровадили цього року. Тож, випускники зможуть вибрати – складати тест з української мови та літератури чи окремо лише з мови.

Окрім того, тест з математики також і надалі матиме два рівня – завдання рівня стандарту та профільного.

До слова, багато українських школярів не впоралися з елементарними завданнями тестів. Наприклад, лише половина учасників ЗНО з математики змогли розв’язати завдання, в якому потрібно було відрізнити радіус від діаметра кульки. З якими завданнями не впоралися діти на ЗНО з математики та історії – читайте у статті.