Які обов’язки та функції має класний керівник у школі

Класний керівник організовує, координує та проводить позаурочну виховну роботу в закріпленому за ним класі. Він має виховний вплив на школярів. Які обов’язки та функції має класний керівник – читайте у статті.

У класі навчально-виховний процес організують класний керівник та вчителі-предметники. Класних керівників призначає директор школи і ця посада вимагає від педагога щирої любові до дітей та високого фахового рівня.

До теми Що робить класний керівник у школі за кордоном: цікаві факти про їх обов'язки

Основне завдання класного керівника – координувати виховні впливи на школярів, створювати належні умови для самовираження кожної дитини, розкриття її потенційних здібностей тощо.

Які обов'язки та функції класного керівника

Положення про роботу класного керівника передбачає такі обов'язки:

сприяє забезпеченню умов для навчання, а також розвиткові здібностей дитини;

створює умови для організації змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, планує та проводить відповідні заходи;

сприяє підготовці учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма групами;

проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів;

координує роботу вчителів, викладачів, психолога, медиків, батьків тощо.

Класний керівник формує мотивацію кожної дитини до навчання, вивчаючи її вікові й індивідуальні особливості для розвитку тощо.

Окрім того, системно працюючи з колективом класу, вчитель створює умови для гуманних взаємин між дітьми в колективі; сприяє формуванню моральних якостей і духовних орієнтирів; створює ситуацію захищеності та емоційного комфорту.

Основні функції класного керівника:

організаторська (проведення роботи за всіма педагогічними аспектами);

виховна (формування особистості й колективу);

комунікативна (організація спілкування);

координаційна (погодження всіх впливів, встановлення взаємодії між усіма учасниками виховного процесу);

коригувальна (перетворення, зміна особистості);

екологічна (захист дитини від несприятливих впливів оточуючого середовища);

адміністративна (ведення особових справ учнів та інших офіційних документів).

Педагог повинен зважати на рівень вихованості учнів, соціальні й матеріальні умови їх життя, специфіку сімейних обставин.

Основні напрями в системі роботи класного керівника:

Вивчення учнів і колективу класу: отримання даних про дитину, його рівень розвитку та сім’ю).

Постановка виховних завдань, загальних для класу або окремих груп чи учнів.

Планування виховної роботи..

Організація, проведення та коригування різних видів діяльності відповідно до поставлених завдань і плану: проведення класних годин, екскурсій, батьківських зборів тощо.

Взаємодія класного керівника з батьками учнів

Робота класного керівника з батьками спрямована на:

співпрацю з родиною в інтересах дитини;

формування загальних підходів до виховання;

спільне вивчення особистості дитини, її психофізіологічних особливостей;

вироблення близьких за змістом вимог;

організацію допомоги в навчанні, фізичному й духовному розвитку.

Класний керівник залучає батьків до участі у виховному процесі, що сприяє створенню сприятливого клімату в родині, психологічного й емоційного комфорту дитини в школі та за її межами.

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Також він координує навчання й самоосвіту дитини, вивчаючи інформацію про нахили та уподобання вихованців, вимоги батьків до навчання й виховання в школі та вдома.

Відповіді щодо роботи класного керівника від юристів

Чи можна звільнитися від обов’язків класного керівника посеред навчального року?

Так. За законодавством, посада класного керівника добровільна, ви можете відмовитися від своїх обов’язків будь-коли. Але варто переглянути умови вашого трудового договору, оскільки там можуть бути вказані особливі умови, за яких ви маєте право звільнитися, чи навпаки.

Чи може школа змусити вчителя до класного керівництва?

Ні школа, ні адміністрація не мають таких повноважень. Класний керівник — посада на добровільних засадах, і вчитель має дати свою згоду на це.

Хто може бути класним керівником?

Будь-який педагог школи з фаховою вищою освітою та відповідною професійно-педагогічною підготовкою. Не важливо, яку саме посаду ви обіймаєте — учителя-предметника, педагога-організатора чи керівника гуртка.

До речі, класними керівниками може бути й керівництво школи – директори та завучі.

Чи має право класний керівник піти зі школи раніше, ніж завершуються уроки його класу? Звісно, вчитель має таке право. Але варто пам’ятати, що класний керівник відповідає за дітей до кінця уроків.