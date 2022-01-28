Які міста відправили учнів початкових класів на онлайн-навчання

В Україні погіршується ситуація із захворюваністю на COVID-19. Станом на 27 січня зафіксовано понад 34 тисячі нових випадків коронавірусу, з яких у дітей – 5 341. Тож, школи переходять на дистанційне навчання. В деяких містах навчаються онлайн і початкові класи.

Ми вже писали про те, в яких містах школи перейшли на дистанційку. Але це більше стосувалося учнів 5 – 11 класів.

До теми В Україні школи переходять на онлайн-навчання: де учні навчаються вдома

І хоча початкові школи навіть в червоній зону можуть працювати очно, в деяких містах навіть учнів 1 – 4 класів перевели на онлайн-навчання.

Де учнів 1 – 4 класів відправили на дистанційку

Рівне

З 24 січня учні 5 – 11 класів області перейшли на дистанційне навчання. Водночас директори шкіл можуть прийняти рішення про онлайн-навчання для учнів 1 – 4 класів, повідомляє “РІвне.медіа”.

Так, у 20 з 39 шкіл Рівного учні 1 – 4 класів навчаються дистанційно. Йдеться про школи №2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 18, 24, 28, РГГ, НВК № 14, 26, РКГ «Престиж» та «Центру Надії». Водночас у 18 закладах освіти навчання для школярів триває в очному форматі. Станом на 25 січня у Рівному із 7 865 учнів початкових класів понад 1,8 тисячі – хворі.

Херсон

Херсонська ОДА повідомила, що школярі всієї області навчатимуться дистанційно з 27 січня. Так, згідно з рішенням комісії з питань ТЕБ та НС, учні 1 – 4 класів шкіл області також (як і 5 – 11 класи) навчатимуться дистанційно впродовж 10 днів.

Також заборонено відвідувати заклади позашкільної освіти та проводити в закладах освіти батьківські збори, гуртки, факультативи чи спецкурси.

Одеса

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС підтримала рішення Департаменту освіти в Одеси ініціював про перехід на дистанційне учнів 1 – 11 класів. Про це повідомив заступник міського голови Павло Вугельман.

Тож, з 27 січня учні 1 – 4 класів міста теж навчатимуться вдома. Все через високий рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19.

Львів

З 24 січня на онлайн-навчання перевели учнів 5 – 11 класів. А вже згодом міська рада прийняла рішення відправити на дистанційну і початкові класи через зростання захворюваності серед дітей.

Тож з 26 січня учні 1 – 4 класів навчаються в онлайн-режимі. Дистанційне навчання триватиме до 5 лютого. Карантинні обмеження не стосується лише дошкільнят, учнів спецзакладів, а також студентів технікумів.

Чернівці

З 24 січня до 7 лютого всі школи на Буковині, зокрема і початкові класи, перейшли на дистанційне навчання. Онлайн-заняття запроваджують на два тижні – до 6 лютого включно. Таке рішення ухвалила обласна комісія з ТЕБ та НС.

Житомир

В Житомирі через різке погіршення ситуації з COVID-19 відправлять на дистанційне навчання учнів всіх шкіл з 31 січня. На онлайн-навчання перейшли не лише 5 –11 класи, а й учнів початкових класів теж. Додамо, що в області дистанційно навчаються учні двох міст – Бердичева та Новоград-Волинського, пише “Журнал Житомира”.

Кременчук

У Кременчуці всі школи, з 1 по 11 класи, відправили на дистанційне навчання з 31 січня по 13 лютого (на два тижні). “Кременчук оперативний” передає, що таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ і НС. Також не працюватимуть заклади позашкільної освіти (гуртки, секції тощо).

До теми Що потрібно знати про дистанційне навчання у школах: важливі деталі від МОН

До слова, Міносвіти 26 січня рекомендувало школам, коледжам та вишам перейти на онлайн-навчання. Водночас учням початкової школи та вихованцям садочків, незалежно від епідемічної ситуації, дозволили навчатися очно.

Згідно з листом, МОН рекомендує: