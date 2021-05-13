Кілька областей продовжать навчання для учнів на літо: перелік

Школи у Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому та інших містах вирішили продовжили термін навчального року для школярів. Там для дітей уроки проходитимуть в червні.

Цього року школи можуть завершувати навчання пізніше, ніж зазвичай. Зокрема, вони можуть продовжити уроки влітку.

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Так, навчання влітку триватиме у таких містах:

у Сумах – до 11 червня;

у Черкасах – до 8 червня;

у Хмельницькому – до 11 червня;

у Тернополі – до 8 червня;

у Полтаві – до 9 червня;

деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo навіть 14 чеpвня.

Водночас київські школярі закінчуватимуть навчальний рік у належний час без змін. Останній дзвоник планують провести у п’ятницю, 28 травня.

До слова, у МОН заявили, що українські школи під час карантину мають самостійно ухвалити рішення про терміни завершення навчального року. Через це деякі школи за потреби можуть продовжити навчання для дітей влітку.