Які області досі не повністю перейшли на нове харчування у школах: дані МОН
Джерело:Міністерство освіти і науки
Із січня 2022 року МОН постійно перевіряє процес втілення реформи шкільного харчування. Наразі новим меню користуються вже понад 13 тисяч шкіл України, що становить 96,6% від загальної кількості.
Зокрема, фахівці МОН оцінюють готовність нового меню, кількість модернізованих харчоблоків, а також опитують керівників шкіл щодо відгуків учнів та батьків.
До теми Какао на воді та без цукру, не такий омлет: що школярі кажуть про нове меню
У МОН вважають, що основне завдання реформи шкільного харчування – формування здорового способу життя на підставі правильних харчових звичок, які дитина несе у родину, Це дозволить створити краще і здоровіше майбутнє для наших дітей.
Фахівці назвали етапи переходу шкіл на нове меню:
- Перший крок – коли школа долучається до проєкту, отримує нове обладнання для харчоблоків, модернізацію їдалень.
- Наступний крок – розроблення нових рецептур з корисними продуктами та з урахуванням побажань учнів і колективів шкіл.
Зазначу, що вичерпну інформацію про реформу та технологічні картки і варіанти меню сьогодні можна знайти на спеціально створеній платформі "Знаїмо",
– зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.
Які області не повністю перейшли на нове меню
Наразі на фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях. Рівень переходу в них виглядає таким чином:
- Закарпатська область – 70,6% закладів;
- Запорізька область – 86,4%;
- Львівська область – 84,3%;
- Миколаївська область – 89,2%;
- Херсонська область – 96,4%.
У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.
Скільки шкіл перейшли на нове харчування / Фото "Знаїмо"
До слова, в Україні триває реформа системи шкільного харчування, яка відбувається за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Вже з 1 січня школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.
Особливості шкільного меню:
- 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження (овочі, салати, фрукти та ягоди)
- Картоплю як окрему страву можна готувати дітям не більше двох разів на тиждень.
- Салати треба заправляти перед видаванням дітям (типу оливковою олією чи соусом).
- М’ясні страви треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.
- Потрібно надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння.
- Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування страв.
- Питна вода має бути доступна завжди під час їжі.
Деякі страви з меню для шкіл від Євгена Клопотенка / Інфографіка 24 каналу
Водночас у МОН заявили, що школи не обмежуються одним конкретним меню та можуть не прив’язуватися до рецептів Клопотенка. Зокрема, шкільні кухані можуть самостійно розробляти рецепти та технологічні картки.