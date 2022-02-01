Зокрема, фахівці МОН оцінюють готовність нового меню, кількість модернізованих харчоблоків, а також опитують керівників шкіл щодо відгуків учнів та батьків.

До теми Какао на воді та без цукру, не такий омлет: що школярі кажуть про нове меню

У МОН вважають, що основне завдання реформи шкільного харчування – формування здорового способу життя на підставі правильних харчових звичок, які дитина несе у родину, Це дозволить створити краще і здоровіше майбутнє для наших дітей.

Фахівці назвали етапи переходу шкіл на нове меню:

Перший крок – коли школа долучається до проєкту, отримує нове обладнання для харчоблоків, модернізацію їдалень.

Наступний крок – розроблення нових рецептур з корисними продуктами та з урахуванням побажань учнів і колективів шкіл.

Зазначу, що вичерпну інформацію про реформу та технологічні картки і варіанти меню сьогодні можна знайти на спеціально створеній платформі "Знаїмо",

– зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Які області не повністю перейшли на нове меню

Наразі на фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях. Рівень переходу в них виглядає таким чином:

Закарпатська область – 70,6% закладів;

Запорізька область – 86,4%;

Львівська область – 84,3%;

Миколаївська область – 89,2%;

Херсонська область – 96,4%.

У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.



Скільки шкіл перейшли на нове харчування / Фото "Знаїмо"

До слова, в Україні триває реформа системи шкільного харчування, яка відбувається за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Вже з 1 січня школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Особливості шкільного меню:

75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження (овочі, салати, фрукти та ягоди)

Картоплю як окрему страву можна готувати дітям не більше двох разів на тиждень.

Салати треба заправляти перед видаванням дітям (типу оливковою олією чи соусом).

М’ясні страви треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.

Потрібно надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння.

Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування страв.

Питна вода має бути доступна завжди під час їжі.



Деякі страви з меню для шкіл від Євгена Клопотенка / Інфографіка 24 каналу

Водночас у МОН заявили, що школи не обмежуються одним конкретним меню та можуть не прив’язуватися до рецептів Клопотенка. Зокрема, шкільні кухані можуть самостійно розробляти рецепти та технологічні картки.