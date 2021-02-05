Які новації в сфері онлайн-освіти готують для українських шкіл у 2021: деталі від Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації наразі розробляє цифрові продукти для освіти, щоб вчителі та учні мали безкоштовний доступ до онлайн-ресурсів. Що готують для онлайн-освіти у 2021 – читайте у матеріалі.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Зокрема, вже була запущена платформа "Всеукраїнська школа онлайн" для учнів 5-11 класів. Проте цього року очікуються ще нові проєкти для школярів.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголошує, що вони розуміють всю важливість дистанційної освіти і готові працювати над вирішенням відповідних проблем в Україні.

Ми обов’язково будемо адвокатами всіх вчителів, щоб всі мали можливості і рівний доступ до якісної дистанційної освіти. Без цього неможливо побудувати цифрову державу,

– сказав він.

За його словами, у грудні 2020 року була запущена платформа "Всеукраїнська школа онлайн", зараз команда чекає фінансування, щоб продовжити працювати над її покращенням.

Що відомо про платформу ВШО Всеукраїнська школа онлайн – це сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів 5-11 класів з матеріалами, що відповідають державній програмі.



На платформі розміщено уроки з 18 основних предметів, які побудовано за принципом мікронавчання. Вони складаються з відео, конспекту, тестів. Крім того, учні можуть відслідковувати навчальний прогрес.



Н езабаром планують запустити функціонал "Кабінет учителя" з можливістю запрошувати учнів до перегляду курсів, відстежувати їх навчальний прогрес та створювати власні уроки. Також розробляються мобільні додатки для пристроїв IOS та Android.

Крім того, був запущений освітній курс з метою допомогти вчителям користуватися цифровими продуктами для дистанційної освіти. Він став одним з найпопулярніших на платформі – його пройшли більше 40 тисяч вчителів.

Які новації готують для шкіл у 2021

Спільно з МОН Мінціфри працює над впровадженням елементів цифрової освіти в школах на базі уроків інформатики. Зокрема, планують навчати дітей і вчителів. Аналогічний курс запустять і в університетах.

Також зараз триває робота з впровадження швидкісного інтернету в сільській місцевості. "Ми вирішили невикористану субвенцію на освіту перенаправити на підключення шкіл до інтернету", – пояснив Федоров.

Окрім того, у бюджеті на 2021 рік закладено 500 мільйонів гривень на підключення до інтернету соціальної інфраструктури. У 2021 році хочуть підключити 6 тисяч таких об’єктів, більшість з яких – школи.