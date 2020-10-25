Люди завжди прагнуть вдосконалюватися, і ринок праці не стоїть на місці. Зараз роботодавці шукають людей, які мають певні корисні навички. Але що буде важливим у майбутньому та чому навчати сучасних учнів?

Світовий економічний форум оприлюднив новий список навичок, які будуть важливих для успіху в майбутньому.

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Так, оновлений перелік навичок, важливих для успіху в 2025 році змушує замислитись про те, чи сучасна школа готує учнів до такого майбутнього.

Окрім того, було створено звіт про майбутні робочі місця за результатами опитування керівників глобальних компаній. Ці топ-менеджери поділилися думками щодо того, які навички знадобляться їхнім працівникам у майбутньому.

Цей перелік умінь здається глобальним, далеким від школи і майже недосяжним.

Головні навички для успіху в майбутньому

Аналітичне мислення та інноваційність

Активне навчання та навчальні стратегії

Комплексне вирішення проблем

Критичне мислення та аналіз

Креативність, оригінальність та ініціативність

Лідерство і соціальний вплив

Використання, моніторинг і контроль технологій

Проектування технологій та програмування

Стійкість, стресостійкість та гнучкість

Аргументованість, вирішення проблем та генерування ідей.

Окрім того, за прогнозами Світового Економічного Форуму до 2025 року половина усіх працівників потребуватимуть перенавчання, адже економіки світу переживають подвійне потрясіння — пандемію та стрімку автоматизацію праці.

Зокрема, передбачають, що 85 мільйонів робочих місць упродовж наступних 5 років можуть замінити машини. Водночас 97 мільйонів нових робочих місць можуть з’явитися в процесі адаптації ринку праці до нових реалій.