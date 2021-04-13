Міністерство освіти і науки затвердило нові вимоги до міждисциплінарних програм вищої освіти. У МОН вважають, що розвиток таких програм відкриє нові академічні права майбутнім фахівцям та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності.

У МОН кажуть, що міждисциплінарні освітні (наукові) програми активно впроваджують прогресивні країни в Європі. Тому розвиток таких програм в Україні відкриє нові професійні та академічні права майбутнім фахівцям.

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Що таке міждисциплінарна програма? Освітня (наукова) програма вважається міждисциплінарною, якщо обсяг освітніх компонентів може бути співвіднесений з відповідними спеціальностями (галузями).



Ця програма передбачає опанування знань, що знаходяться на межі галузей, спеціальностей або належить до кількох спеціальностей, які і визначають її предметну область.

Вимоги до міждисциплінарних програм встановлено з урахуванням особливостей рівня (короткого циклу) вищої освіти. Зокрема:

На початковому рівні вищої освіти можуть розроблятися міждисциплінарні розширені освітні програми. Цілі запровадження таких програм – це формування результатів навчання та сприяння здійсненню студентом усвідомленого подальшого вибору спеціальності для продовження навчання.

можуть розроблятися міждисциплінарні розширені освітні програми. Цілі запровадження таких програм – це формування результатів навчання та сприяння здійсненню студентом усвідомленого подальшого вибору спеціальності для продовження навчання. На другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти можуть розроблятися міждисциплінарні освітньо-наукові програми за двома або трьома спеціальностями, що належать до однієї або різних галузей знань. Їх мета – підготовка фахівців, які спроможні розв’язувати комплексні проблеми та забезпечувати подальший розвиток науки.

Стандарти вищої освіти для початкового, другого і третього рівнів вищої освіти можуть додатково визначати мінімальні вимоги до компетентностей і результатів навчання.