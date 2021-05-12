Які медичні огляди повинні пройти діти перед школою: роз’яснення НСЗУ

Батьки першокласників вже почали подавати документи до шкіл. А разом з ними медичні довідки № 086-1/о, які містить висновок про стан здоров’я дитини, діагноз, групу на фізкультурі та рекомендації до медичного догляду за дітьми. Але які медичні огляди повинні пройти діти перед школою – читайте у матеріалі.

Національна служба здоров’я України наголосила, що медичні довідки має видавати сімейний лікар або педіатр, з яким в дитини укладена декларація.

Важливо Чи будуть діти навчатися очно у новому навчальному році: коментар МОН та ЮНІСЕФ

Також цей лікар направляє учня до вузьких спеціалістів, чиї висновки також потрібні для огляду.

Який медогляд мають пройти діти перед першим класом

Перед вступом у перший клас дітям потрібно відвідати таких лікарів та пройти такі аналізи:

дитячий хірург;

дитячий ортопед-травматолог;

дитячий офтальмолог;

стоматолог;

інші спеціалісти за показаннями;

аналіз крові на гемоглобін;

інші аналізи за показаннями.

Медичний огляд для всіх школярів

Діти, які вже навчаються в школі, мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов’язково робити це перед самим навчальним роком.

Так, можна перенести похід до лікаря на будь-який інший час, щоб не утворювати черг перед першим вересня. До того ж, це можна робити в часи пандемії, щоб уникнути скупчення в лікарнях.

Нагадаємо! Минулого року санлікар Віктор Ляшко наголошував , що діти можуть пройти медичний огляд через, коли ситуація в регіоні стабілізується. Це повинні вирішити батьки дитини зі своїм сімейним лікарем.

У НСЗУ додають, що діти із 7 до 17 років мають, якщо є така необхідність, пройти огляди у вузьких спеціалістів та аналізи. Потрібні консультації та аналізи для кожного віку підкаже педіатр чи сімейний лікар.

Читайте також МОЗ оновило протиепідемічні заходи для закладів освіти: що мають робити директори

Додамо, що медичні огляди учнів є безкоштовними. Для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар повинен створити електронне направлення. З ним потрібно звернутися до медичного закладу.

Окрім того, направлення не потрібне для гінеколога дитячого та підліткового віку, підліткового психіатра, нарколога, дитячого стоматолога та лікаря, в якого під наглядом перебуває дитина з хронічними захворюваннями.



Схема періодичності обов'язкових медичних оглядів учнів / Фото з наказу МОЗ

До слова, карту щеплень до школи не обов'язково нести, якщо дитину вакцинували відповідно до календаря. У МОЗ наголошують, що навіть під час пандемії коронавірусу вакцинувати дітей необхідно.