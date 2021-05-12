Національна служба здоров’я України наголосила, що медичні довідки має видавати сімейний лікар або педіатр, з яким в дитини укладена декларація.
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Також цей лікар направляє учня до вузьких спеціалістів, чиї висновки також потрібні для огляду.
Який медогляд мають пройти діти перед першим класом
Перед вступом у перший клас дітям потрібно відвідати таких лікарів та пройти такі аналізи:
- дитячий хірург;
- дитячий ортопед-травматолог;
- дитячий офтальмолог;
- стоматолог;
- інші спеціалісти за показаннями;
- аналіз крові на гемоглобін;
- інші аналізи за показаннями.
Медичний огляд для всіх школярів
Діти, які вже навчаються в школі, мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов’язково робити це перед самим навчальним роком.
Так, можна перенести похід до лікаря на будь-який інший час, щоб не утворювати черг перед першим вересня. До того ж, це можна робити в часи пандемії, щоб уникнути скупчення в лікарнях.
У НСЗУ додають, що діти із 7 до 17 років мають, якщо є така необхідність, пройти огляди у вузьких спеціалістів та аналізи. Потрібні консультації та аналізи для кожного віку підкаже педіатр чи сімейний лікар.
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Додамо, що медичні огляди учнів є безкоштовними. Для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар повинен створити електронне направлення. З ним потрібно звернутися до медичного закладу.
Окрім того, направлення не потрібне для гінеколога дитячого та підліткового віку, підліткового психіатра, нарколога, дитячого стоматолога та лікаря, в якого під наглядом перебуває дитина з хронічними захворюваннями.
Схема періодичності обов'язкових медичних оглядів учнів / Фото з наказу МОЗ
До слова, карту щеплень до школи не обов'язково нести, якщо дитину вакцинували відповідно до календаря. У МОЗ наголошують, що навіть під час пандемії коронавірусу вакцинувати дітей необхідно.