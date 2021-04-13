Які ліки мають бути у школах для домедичної допомоги: перелік МОЗ

Якщо у школі трапляється нещасний випадок чи раптово погіршується стан здоров’я учня або когось із працівників закладу, то критично важливо вчасно надати домедичну допомогу. Це залежить не лише від професійності медичного працівника школи, а й від наявності обов’язкових аптечок та ліків.

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік медичних виробів, ліків та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної аптечки для надання медичної допомоги у школах.

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Що має бути в аптечці шкільного медпункту

Відповідно до наказу МОН для надання медичної допомоги у медпункті школи мають бути:

рукавички оглядові нітрилові нестерильні (різних розмірів) – 10 пар;

шприци 2, 5 та 20 мл – по 5 штук кожного об’єму;

катетер внутрішньовенний різних розмірів (16G-22G) – по 2 штуки кожного розміру та пластир для його фіксації (3 штуки);

20 спиртових серветок; 10 стерильних марлевих серветок розміром не менше 10х15 см;

лейкопластир: 1 на нетканій основі завдовжки 3 – 5 метрів, завширшки 2-3 сантиметрів; 1 гіпоалергенний, завширшки не менше 2,5 сантиметрів, завдовжки від 5 метрів; 20 бактерицидних розміром не менше 1,9х7,0 сантиметрів;

бинт: 2 еластичних нестерильних, завширшки 8 – 15 сантиметрів, завдовжки 2-3 метри; 5 марлевих нестерильних завширшки не менше 10 сантиметрів, завдовжки від 5 метрів;

5 ампул розчину для ін’єкцій Glucose (глюкози), 0,4 г/мл по 10 мл або по 20 мл в ампулах; по 10 ампул Diphenhydramine (дифенгідраміну): 10 мг/мл по 1 мл в ампулах та Epinephrine (епінефрину): 1,8 мг/мл або 1,82 мг/мл, або 1,0 мг/мл по 1 мл в ампулах.

венозний джгут;

Salbutamol (сальбутамолу), інгаляції під тиском, або Аерозолю для інгаляцій, дозованого (100 мкг/доза по 200 доз у контейнерах або у балонах);

флакон, контейнер Chlorhexidine (хлоргексидину біглюконату), розчин для зовнішнього застосування 0,05% по 50 мл або 100 мл або по 200 мл у флаконах, контейнерах;

нашкірний розчин Povidone-iodine (повідон-йоду), 100 мг/мл (10 %), по 30 мл або по 50 мл або по 100 мл у флаконах;

дезінфекційний засіб для обробки рук і шкіри 100 мл;

футляр або сумка-укладка (саквояж) для зберігання, транспортування медичних виробів;

тонометр з малими, середніми і великими манжетами;

портативни пульсоксиметр;

пінцет анатомічний;

стетофонендоскоп та одні медичні тактичні ножиці.

Перед тим, як давати дитині якісь ліки, потрібно зв’язатися з батьками дитини і запитати дозвіл на це.

Також у медпункті має бути:

дві маски-клапани для штучної вентиляції легень;

дві системи для переливання інфузійних розчинів;

дві шини на кінцівку для надання першої допомоги;

два механічні вироби для зупинки кровотечі (турнікет типу CAT або типу SWAT);

два розчини Sodium chloride (натрію хлорид) для інфузій 9 мг/мл, 400 мл або 500 мл в полімерних контейнерах (пакетах) або полімерних флаконах (пляшках);

два термометри (для вимірювання температури тіла), в тому числі цифровий або інфрачервоний.

У яких навчальних приміщеннях мають бути аптечки

Нормативно-правовими актами визначається, що медична аптечка обов’язково має розміщуватися:

у кабінетах природничо-математичних дисциплін: географії, математики, біології, фізики, хімії.

у місцях спортивних занять (спортзалах);

у шкільних майстернях.

Це ті навчальні приміщення, в яких існує підвищений ризик травматизації учнів під час занять або завдання іншої шкоди здоров’ю.

Адже в кабінетах хімії, фізики, біології, майстернях учні працюють над різними дослідами, взаємодіють із речовинами, верстатами, через необережне поводження з якими можна завдати шкоди здоров’ю,

– наголосили в МОН.

Зазначимо, що тепер у кожній школі має бути або штатний медичний працівник, або, якщо не вдається знайти працівника на цю посаду, заклад освіти зобов’язаний укласти договір з лікарнею, щоб діти обслуговувалися там.