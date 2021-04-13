Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік медичних виробів, ліків та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної аптечки для надання медичної допомоги у школах.
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Що має бути в аптечці шкільного медпункту
Відповідно до наказу МОН для надання медичної допомоги у медпункті школи мають бути:
- рукавички оглядові нітрилові нестерильні (різних розмірів) – 10 пар;
- шприци 2, 5 та 20 мл – по 5 штук кожного об’єму;
- катетер внутрішньовенний різних розмірів (16G-22G) – по 2 штуки кожного розміру та пластир для його фіксації (3 штуки);
- 20 спиртових серветок; 10 стерильних марлевих серветок розміром не менше 10х15 см;
- лейкопластир: 1 на нетканій основі завдовжки 3 – 5 метрів, завширшки 2-3 сантиметрів; 1 гіпоалергенний, завширшки не менше 2,5 сантиметрів, завдовжки від 5 метрів; 20 бактерицидних розміром не менше 1,9х7,0 сантиметрів;
- бинт: 2 еластичних нестерильних, завширшки 8 – 15 сантиметрів, завдовжки 2-3 метри; 5 марлевих нестерильних завширшки не менше 10 сантиметрів, завдовжки від 5 метрів;
- 5 ампул розчину для ін’єкцій Glucose (глюкози), 0,4 г/мл по 10 мл або по 20 мл в ампулах; по 10 ампул Diphenhydramine (дифенгідраміну): 10 мг/мл по 1 мл в ампулах та Epinephrine (епінефрину): 1,8 мг/мл або 1,82 мг/мл, або 1,0 мг/мл по 1 мл в ампулах.
- венозний джгут;
- Salbutamol (сальбутамолу), інгаляції під тиском, або Аерозолю для інгаляцій, дозованого (100 мкг/доза по 200 доз у контейнерах або у балонах);
- флакон, контейнер Chlorhexidine (хлоргексидину біглюконату), розчин для зовнішнього застосування 0,05% по 50 мл або 100 мл або по 200 мл у флаконах, контейнерах;
- нашкірний розчин Povidone-iodine (повідон-йоду), 100 мг/мл (10 %), по 30 мл або по 50 мл або по 100 мл у флаконах;
- дезінфекційний засіб для обробки рук і шкіри 100 мл;
- футляр або сумка-укладка (саквояж) для зберігання, транспортування медичних виробів;
- тонометр з малими, середніми і великими манжетами;
- портативни пульсоксиметр;
- пінцет анатомічний;
- стетофонендоскоп та одні медичні тактичні ножиці.
Також у медпункті має бути:
- дві маски-клапани для штучної вентиляції легень;
- дві системи для переливання інфузійних розчинів;
- дві шини на кінцівку для надання першої допомоги;
- два механічні вироби для зупинки кровотечі (турнікет типу CAT або типу SWAT);
- два розчини Sodium chloride (натрію хлорид) для інфузій 9 мг/мл, 400 мл або 500 мл в полімерних контейнерах (пакетах) або полімерних флаконах (пляшках);
- два термометри (для вимірювання температури тіла), в тому числі цифровий або інфрачервоний.
У яких навчальних приміщеннях мають бути аптечки
Нормативно-правовими актами визначається, що медична аптечка обов’язково має розміщуватися:
- у кабінетах природничо-математичних дисциплін: географії, математики, біології, фізики, хімії.
- у місцях спортивних занять (спортзалах);
- у шкільних майстернях.
Це ті навчальні приміщення, в яких існує підвищений ризик травматизації учнів під час занять або завдання іншої шкоди здоров’ю.
Адже в кабінетах хімії, фізики, біології, майстернях учні працюють над різними дослідами, взаємодіють із речовинами, верстатами, через необережне поводження з якими можна завдати шкоди здоров’ю,
– наголосили в МОН.
Зазначимо, що тепер у кожній школі має бути або штатний медичний працівник, або, якщо не вдається знайти працівника на цю посаду, заклад освіти зобов’язаний укласти договір з лікарнею, щоб діти обслуговувалися там.