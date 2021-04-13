Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік медичних виробів, ліків та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної аптечки для надання медичної допомоги у школах.

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Що має бути в аптечці шкільного медпункту

Відповідно до наказу МОН для надання медичної допомоги у медпункті школи мають бути:

рукавички оглядові нітрилові нестерильні (різних розмірів) – 10 пар;

шприци 2, 5 та 20 мл – по 5 штук кожного об’єму;

катетер внутрішньовенний різних розмірів (16G-22G) – по 2 штуки кожного розміру та пластир для його фіксації (3 штуки);

20 спиртових серветок; 10 стерильних марлевих серветок розміром не менше 10х15 см;

лейкопластир: 1 на нетканій основі завдовжки 3 – 5 метрів, завширшки 2-3 сантиметрів; 1 гіпоалергенний, завширшки не менше 2,5 сантиметрів, завдовжки від 5 метрів; 20 бактерицидних розміром не менше 1,9х7,0 сантиметрів;

бинт: 2 еластичних нестерильних, завширшки 8 – 15 сантиметрів, завдовжки 2-3 метри; 5 марлевих нестерильних завширшки не менше 10 сантиметрів, завдовжки від 5 метрів;

5 ампул розчину для ін’єкцій Glucose (глюкози), 0,4 г/мл по 10 мл або по 20 мл в ампулах; по 10 ампул Diphenhydramine (дифенгідраміну): 10 мг/мл по 1 мл в ампулах та Epinephrine (епінефрину): 1,8 мг/мл або 1,82 мг/мл, або 1,0 мг/мл по 1 мл в ампулах.

венозний джгут;

Salbutamol (сальбутамолу), інгаляції під тиском, або Аерозолю для інгаляцій, дозованого (100 мкг/доза по 200 доз у контейнерах або у балонах);

флакон, контейнер Chlorhexidine (хлоргексидину біглюконату), розчин для зовнішнього застосування 0,05% по 50 мл або 100 мл або по 200 мл у флаконах, контейнерах;

нашкірний розчин Povidone-iodine (повідон-йоду), 100 мг/мл (10 %), по 30 мл або по 50 мл або по 100 мл у флаконах;

дезінфекційний засіб для обробки рук і шкіри 100 мл;

футляр або сумка-укладка (саквояж) для зберігання, транспортування медичних виробів;

тонометр з малими, середніми і великими манжетами;

портативни пульсоксиметр;

пінцет анатомічний;

стетофонендоскоп та одні медичні тактичні ножиці.

Варто пам’ятати! Перед тим, як давати дитині якісь ліки, потрібно зв’язатися з батьками дитини і запитати дозвіл на це.

Також у медпункті має бути:

дві маски-клапани для штучної вентиляції легень;

дві системи для переливання інфузійних розчинів;

дві шини на кінцівку для надання першої допомоги;

два механічні вироби для зупинки кровотечі (турнікет типу CAT або типу SWAT);

два розчини Sodium chloride (натрію хлорид) для інфузій 9 мг/мл, 400 мл або 500 мл в полімерних контейнерах (пакетах) або полімерних флаконах (пляшках);

два термометри (для вимірювання температури тіла), в тому числі цифровий або інфрачервоний.

У яких навчальних приміщеннях мають бути аптечки

Нормативно-правовими актами визначається, що медична аптечка обов’язково має розміщуватися:

у кабінетах природничо-математичних дисциплін: географії, математики, біології, фізики, хімії.

у місцях спортивних занять (спортзалах);

у шкільних майстернях.

Це ті навчальні приміщення, в яких існує підвищений ризик травматизації учнів під час занять або завдання іншої шкоди здоров’ю.

Адже в кабінетах хімії, фізики, біології, майстернях учні працюють над різними дослідами, взаємодіють із речовинами, верстатами, через необережне поводження з якими можна завдати шкоди здоров’ю,

– наголосили в МОН.

Зазначимо, що тепер у кожній школі має бути або штатний медичний працівник, або, якщо не вдається знайти працівника на цю посаду, заклад освіти зобов’язаний укласти договір з лікарнею, щоб діти обслуговувалися там.