Освітній омбудсмен Сергій Горбачов назвав три основні проблеми, які показалися в результаті навчання під час пандемії. З чим стикнулися українські школи через карантин – читайте нижче.

Про це він розповів під час інтерв’ю виданню "Главком".

Цікаво Скільки мають тривати уроки під час дистанційного навчання

Які проблеми шкільної освіти висвітлив карантин

Перша проблема стосується технічного забезпечення шкіл

За словами Горбачова, учні не мали необхідних цифрових технологій для навчання в умовах карантину. Адже не всі заклади освіти і регіони в цілому мають якісний інтернет та сучасну техніку.

Друга проблема полягає у змісті освіти, який не відповідає вимогам сучасного світу

"Через великий потік другорядної інформації з багатьох предметів діти отримують значне навантаження, яке спустошує ресурси пам’яті, енергії та сил", – запевнив освітній омбудсмен.

А це в свою чергу призводить до того, що діти не можуть нормально сприймати та засвоювати новий матеріал, і в них порушується здатність відтворювати цілісну картину світу.

Третя проблема стосується психоемоційної непідготовленості учнів і вчителів

На думку Горбачова, всі учасники освітнього процесу виявилися непідготовленими до дистанційного навчання. Оскільки питанням мотивації та формування відповідального ставлення до опанування окремих компетентностей чи навчання в цілому приділялося недостатньо уваги.

До слова, понад 72% батьків вважають, що цього року діти повинні відвідувати школи та навчатися очно, а не дистанційно. Водночас 75% українців запевняють, що весняний карантин негативно вплинув на успішність учнів.



Українці розповіли, як учні мають навчатися в школах / Інфографіка 24 каналу