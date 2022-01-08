Психологи стверджують, що у школі іноді одна фраза, необачно сказана вчителем, може не лише погіршити стосунки, а й запам'ятатися на довгі роки – стати тригером страху чи невпевненості.

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Нижче читайте, які фрази не варто говорити своїм учням та чому саме.

Які фрази не варто говорити учням

"У тебе ніколи не вийде, як у нього/неї"

Усі учні різні – комусь легше даються точні науки, комусь гуманітарні. Дехто швидше за всіх бігає чи малює, а комусь просто бракує наполегливості, щоб розвинути таланти.

Хороший педагог завжди знайде влучний момент, щоб підтримати та мотивувати учнів ставати кращими. У цей час найгірше, що може зробити вчитель, це порівнювати учнів між собою та «приклеювати ярлики».

Деякі учні дійсно можуть прийняти «виклик», щоб довести вчителю, що він помиляється. Однак частіше подібні стимули навпаки демотивують школярів: дитина ставить собі певні обмеження, що їй не досягти результатів.

Як замінити цю фразу? Щоб дійсно заохочувати учнів до успіхів, використовуйте фразу: «Якщо ти дійсно цього хочеш, у тебе все вийде, головне продовжуй та не зупиняйся на досягнутому».

"Це дурне запитання"

Дурних запитань не буває, тож будьте лояльними та заохочуйте допитливість школярів. Поясніть, що ставити запитання, коли ти не знаєш на нього відповідь, – це нормально. Адже не соромно чогось не знати.

Як педагог, ви маєте за будь-яких обставин гідно відповідати на будь-які запитання школярів, навіть якщо запитання здаються вам невдалими чи безглуздими.

Необачна глузлива реакція дорослого може підірвати у школяра впевненість у собі та відбити бажання запитувати щось взагалі, навтіь коли незрозуміло.

Окрім того, якщо педагог не відповідає на уточнювальні питання за змістом уроку, це може призвести до того, що школярі взагалі втратять цікавість до вивчення відповідної дисципліни.

"Ти – ледар"

Якщо ви прагнете спонукати школяра до старанності та більшого включення в навчальний процес, то цією фразою ви швидше спровокуєте зворотний ефект. Низька активність під час уроків може бути зумовлена зовсім не лінощами.

Причиною може бути підвищена втомленість, погане самопочуттям, недосипання чи взагалі низька самооцінка та певне амплуа у класі, через яке учень боїться проявити себе.

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Якщо ви бачите, що в учня систематично низька успішність, краще дізнайтеся, чому йому не цікаво на уроках та що йому заважає вчитися добре. Інколи, щоб мотивувати школяра, варто просто вчасно підбадьорити та повірити в нього.

"Я вже це пояснювала, потрібно було слухати"

Часто, як тільки вчитель закінчив пояснення нового матеріалу, у класі одразу лунають запитання, ніби діти вас не чули. Це нервує та втомлює, адже педагог один, а учнів багато. І далеко не всі учні уважно вас слухали.

Але водночас перед тим, як прореагувати, спробуйте розібратися. Адже проблема може бути не в тому, що учень не слухав вас, він міг просто не зрозуміти. І це варто враховувати.

Тож замість подібної фрази, найдієвіше поставити учню уточнювальні запитання, що саме та на якому етапі йому є незрозумілим, після цього за необхідності поясніть матеріал іншими словами чи з використанням прикладів.

"Ще одна витівка – і батьків до школи"

Учні часто можуть почути таку фразу від вчителів. Однак практика показує, що це зовсім не дієво. Мета вчителя у такий момент – заспокоїти учня, який заважає на уроці чи зриває навчання.

Водночас саме цією фразою вчитель показує школярам, що він не в змозі власними силами урегулювати ситуацію. Як це вплине на авторитет вчителя в очах учнів класу? Відповідь однозначна.

Звісно, учні бувають надзвичайно складні. Однак прояв їхньої поведінки може бути зумовлений різними причинами: починаючи від проблем у родині та зумовленій цим нестачі уваги.

Що робити вчителю? Якнайкраще для початку поговорити з учнем віч-на-віч та спробуйте порозумітися. За потреби доречно приєднати шкільного психолога.

"Завдяки тобі зараз увесь клас буде писати самостійну роботу"

Іноді малодосвідчені вчителі вдаються до такого методу. Однак невже цілий клас винен у поведінці одного учня? Погодьтесь, це несправедливо стосовно інших дітей.

До того ж, подібна реакція вчителя демонструє, що він не може самостійно впоратися із бешкетниками та, караючи усіх, провокує клас вирішити власними силами конфліктну ситуацію з тими учнями, які зривають урок.

Це однозначно не є педагогічно та погіршує авторитет вчителя в очах учнів. Якою б поганою не була поведінка учня, в жодному разі це не має спровокувати вчителя сказати подібне.

До слова, відтепер вчителі початкових класів НУШ мають перевіряти учнів не бальною оцінкою, а вербальним судженням. Коректно прокоментувати роботу учня та мотивувати його до навчання допоможуть спеціальні шаблони. Які фрази можуть використовувати вчителі для оцінювання – читайте у статті.