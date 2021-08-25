У Центрі громадського здоров'я розповіли, що загалом школярам необхідно мати дві медичні довідки для навчання у школі.

До теми Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

Довідка № 086-1/о

Важливою є довідка форми № 086-1/о. Це довідка учня про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду. Її може видати педіатр або сімейний лікар після огляду дитини.

В ЦГЗ додали, що за необхідності такий лікар може направити дитину на вакцинацію, додаткові аналізи чи до вузьких спеціалістів.

Які лікарів треба пройти першокласнику

Перед вступом у перший клас потрібно відвідати таких лікарів та пройти такі аналізи:

дитячий хірург;

дитячий ортопед-травматолог;

дитячий офтальмолог;

стоматолог;

інші спеціалісти за показаннями;

аналіз крові на гемоглобін та інші аналізи за показаннями.

Медогляд для учнів 2 – 11 класів

Водночас учні, які вже навчаються у школі, мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов’язково робити це перед самим навчальним роком.

Так, можна перенести похід до лікаря на будь-який інший час, щоб не утворювати черг перед першим вересня.

Керівник головного управління середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко розповів, що більшості школярів передл 1 вересня не потрібна медична довідка, їх можна надати впродовж навчального року.

Для дітей, вже зарахованих до школи, це необов'язково. МОЗ теж давало таке роз'яснення. Неможливо, щоб напередодні навчального року всі сімейні лікарі одночасно обстежили і видали довідки такій величезній кількості дітей,

– наголосив Кононенко.

В Центрі громадського здоров'я додають, що медичні огляди учнів є безоплатними. А для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар повинен створити електронне направлення.

Довідка № 063/о

Це так звана карта профілактичних щеплень. У ній міститься вся інформація про проведені щеплення або ревакцинації. Цю довідку можуть попросити принести, якщо ваша дитина змінила школу або робила планові або пропущені щеплення.

Якщо дитина була вакцинована відповідно до календаря профілактичних щеплень, то їй не будуть проводити вакцинацію або ревакцинацію, і цю довідку приносити не потрібно.

Додамо, що у Мін’юсті заявили, що діти, які не отримали профілактичні щеплення без медичних протипоказань, не мають права відвідувати дитячі колективи.

У ЦГЗ закликають батьків відповідально поставитися до таких процедур.

Не варто купувати довідку або домовлятися із лікарем, щоб він або вона написали там те, що вам потрібно. Профілактичні огляди – це можливість вчасно виявити порушення у дітей й вчасно розпочати лікування. Відповідальність батьків полягає у тому, щоб дитина справді пройшла цей огляд,

– наголошують у Центрі.

Додамо, що школярів, на відміну від вчителів, вакцинуватися проти COVID-19 не змушують, хоча це можуть зробити діти від 12 років.

До слова, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив, що 1 вересня діти точно підуть в школу і почнуть навчання в звичайному форматі.

Водночас керівник управління шкільної та дошкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що учні початкової школи навчатимуться без масок. Старші учні повинні надягати маски, але тільки на перервах.

Текст публікації Центру громадського здоров'я:

Вже за тиждень діти повертаються на навчання у школи і зараз лікарні й поліклініки сповнені охочих пройти медогляд й отримати довідку для відвідування школи. Не купуйте довідку, не домовляйтеся про скорочений огляд — йдеться про здоров’я вашої дитини та можливість обстежитися.

Отже, які довідки потрібні?

Довідка форми № 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду”. Її може видати педіатр або сімейний лікар після огляду дитини. За необхідності лікар може направити дитину на вакцинацію, базові аналізи чи до вузьких спеціалістів.

Перед вступом у перший клас потрібно відвідати таких лікарів та пройти такі аналізи: дитячий хірург, дитячий ортопед-травматолог, дитячий офтальмолог, стоматолог, інші спеціалісти за показаннями, аналіз крові на гемоглобін та інші аналізи за показаннями.

Діти, які вже навчаються в школі, мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов’язково робити це перед самим навчальним роком. Можна перенести похід до лікаря на будь-який інший час, щоб не утворювати черг перед першим вересня.

Довідка форми № 063/о “Карта профілактичних щеплень”. У ній є вся інформація про проведені щеплення або ревакцинації, котра може знадобитися зокрема медичним працівникам медичних закладів. Цю довідку можуть попросити принести, якщо ваша дитина, наприклад, змінила школу або робила планові або пропущені щеплення.