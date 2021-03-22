Головне управління Держпраці наголошує, що вчителі та вихователі, які працюють в інклюзивних класах, отримують доплати. Зокрема, вони отримують надбавку за таку роботу у сумі 20% від ставки.

Щоб реалізувати права дітей з особливими освітніми потребами на освіту в школах організовуються класи з інклюзивним навчанням.

До теми Чи мають вчителі-пенсіонери право на відпустку, якщо в них закінчується трудовий договір

Інклюзивний клас – це клас у школі, в якому серед інших дітей навчаються одна – дві дитини з особливими освітніми потребами.

І, згідно з постановою уряду, таким вчителям та вихователям встановлена доплата в граничному розмірі 20% від ставки зарплати.

Експерти додають, що така доплата встановлюється педагогам, які працюють в інклюзивному класі (чи групі), і тільки за години роботи в цих класах (чи групах).

Конкретний розмір доплати встановлює директор школи, враховуючи:

кількість осіб з особливими освітніми потребами у класі,

складність порушення розвитку дітей,

рівень відповідальності,

обсяг роботи кожного працівника тощо.

Щодо зарплати асистентів вчителя в інклюзивних класах, то оскільки така вакансія вводиться в школах саме для роботи в інклюзивних класах, то працівникам зазначена доплата встановлюється на все навантаження за цією посадою.

До слова, у 2021 році вчителям збільшили зарплати. Так, учитель І категорії з 1 січня 2021 року отримує щонайменше 6 тисяч 61 гривню. Водночас ставка вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року піднялася до 6 тисяч 461 гривні. Додамо, що в грудні 2021 зарплати ще зростуть на 8,3%.