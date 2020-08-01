Які дитячі табори розпочнуть роботу з 1 серпня: список
У межах адаптивного карантину з 1 серпня низка дитячих таборів відновить свою роботу. Щоправда, станеться не у всіх регіонах. Які дитячі табори розпочнуть роботу з 1 серпня – читайте далі.
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що відкриття конкретного табору залежатиме від того, у якій із чотирьох карантинних зон він перебуває. Про це Степанов сказав під час брифінгу МОЗ, повідомляє 24 канал.
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МОЗ дозволить працювати лише тим таборам, які розташовані у зеленій і жовтій зонах. У помаранчевій та червоній зонах дитячі заклади відпочинку не відкриють.
Де запрацюють дитячі табори
- Київська область: Jewel Camp – англійський художній табір, "Чайка", "Гірка" – скаутський табір, Zефір 2.0: Місця щасливих дітей, Zoloche Rangers Camp, "MU Camp" – проєктний Кінотабір. Знімаємо кіно, Fresh Camp, British Camp, Ukrainian Football Camp, "Акорд", "Гірка-Лідер", "Робінзонія", "Імперія дитинства", Sport Camp Tiger, iJAMM табір з вивченням програмування, Young Winners Tik Tok Camp, "Клуб успішних дітей", Young Winners Sonic Camp.
- Харківська область: Indigo English Camp, Green Sun – Табір природного розвитку, YO! -Smart Camp, Fishka Camp.
- Дніпропетровська область: Edelweiss.
- Запорізька область: Fishka Camp, Азовські Зорі, Crazy Dance Camp, "Хортицька Січ", "Факел", "Райський куточок", "Зміна", "Сонячний", "Мрія".
- Херсонська область: Resonance Summer Holiday, ATLAS ILH, "Юні Вітролови" – кайт-вейк табір, Замок FLALD, Спортивно-туристична база "Прибережний", ProfyCamp – Морська флотилія, "Чайка", Cs-BOX - військово-спортивний табір, "Дельфін", "Бригантина", "Сонячний".
- Миколаївська область: Медіа табір NovaModaMedia для блогерів, Tourbo Camp в Коблево, "Кінбурн ектів", "Маяк".
- Одеська область: Black Sea Camp, Green Park Sergeevka, Star Time, Art-camp Sunbeach, Art-camp Chayka, "Морські пригоди", "Мрія Кемп", "Велика гра", "Південний берег", Aquapark Camp, Scout Land.
- Черкаська область: "Княжа гора", "Витоки", "Трахтемирівська січ".
- Полтавська область: Family Camp ABC.
- Сумська область: UWeLand.
- Чернігівська область: ProfyCamp, "Літотут".
- Хмельницька область: "Еко-табір Лісові Герої", "Академія пригод", "СтартТеніс".
- Рівненська область: Savvy Nation Forest.
- Житомирська область: Extremal.
- Вінницька область: ELECTeens, Smart up Day & Night.
- Чернівецька область: West Camp KDS.
- Волинська область: Ranger Cаmp Ukraine.
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що після переходу в помаранчеву зону дитячі табори перестануть приймати нові зміни дітей.
Якщо під час оздоровчої зміни відбудеться перехід регіону із зеленої або жовтої зони в помаранчеву, діятиме заборона на приймання дітей на нові зміни. Ті діти, які вже перебувають на відпочинку, продовжать відпочивати і завершать зміну,
– пояснив Ляшко.
МОЗ поділило Україну на зони / Інфографіка Центру громадського здоров'я МОЗ України