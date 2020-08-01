У межах адаптивного карантину з 1 серпня низка дитячих таборів відновить свою роботу. Щоправда, станеться не у всіх регіонах. Які дитячі табори розпочнуть роботу з 1 серпня – читайте далі.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що відкриття конкретного табору залежатиме від того, у якій із чотирьох карантинних зон він перебуває. Про це Степанов сказав під час брифінгу МОЗ, повідомляє 24 канал.

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МОЗ дозволить працювати лише тим таборам, які розташовані у зеленій і жовтій зонах. У помаранчевій та червоній зонах дитячі заклади відпочинку не відкриють.

Де запрацюють дитячі табори

Київська область : Jewel Camp – англійський художній табір, "Чайка", "Гірка" – скаутський табір, Zефір 2.0: Місця щасливих дітей, Zoloche Rangers Camp, "MU Camp" – проєктний Кінотабір. Знімаємо кіно, Fresh Camp, British Camp, Ukrainian Football Camp, "Акорд", "Гірка-Лідер", "Робінзонія", "Імперія дитинства", Sport Camp Tiger, iJAMM табір з вивченням програмування, Young Winners Tik Tok Camp, "Клуб успішних дітей", Young Winners Sonic Camp.

: Jewel Camp – англійський художній табір, "Чайка", "Гірка" – скаутський табір, Zефір 2.0: Місця щасливих дітей, Zoloche Rangers Camp, "MU Camp" – проєктний Кінотабір. Знімаємо кіно, Fresh Camp, British Camp, Ukrainian Football Camp, "Акорд", "Гірка-Лідер", "Робінзонія", "Імперія дитинства", Sport Camp Tiger, iJAMM табір з вивченням програмування, Young Winners Tik Tok Camp, "Клуб успішних дітей", Young Winners Sonic Camp. Харківська область: Indigo English Camp, Green Sun – Табір природного розвитку, YO! -Smart Camp, Fishka Camp.

Indigo English Camp, Green Sun – Табір природного розвитку, YO! -Smart Camp, Fishka Camp. Дніпропетровська область: Edelweiss.

Edelweiss. Запорізька область: Fishka Camp, Азовські Зорі, Crazy Dance Camp, "Хортицька Січ", "Факел", "Райський куточок", "Зміна", "Сонячний", "Мрія".

Fishka Camp, Азовські Зорі, Crazy Dance Camp, "Хортицька Січ", "Факел", "Райський куточок", "Зміна", "Сонячний", "Мрія". Херсонська область: Resonance Summer Holiday, ATLAS ILH, "Юні Вітролови" – кайт-вейк табір, Замок FLALD, Спортивно-туристична база "Прибережний", ProfyCamp – Морська флотилія, "Чайка", Cs-BOX - військово-спортивний табір, "Дельфін", "Бригантина", "Сонячний".

Resonance Summer Holiday, ATLAS ILH, "Юні Вітролови" – кайт-вейк табір, Замок FLALD, Спортивно-туристична база "Прибережний", ProfyCamp – Морська флотилія, "Чайка", Cs-BOX - військово-спортивний табір, "Дельфін", "Бригантина", "Сонячний". Миколаївська область: Медіа табір NovaModaMedia для блогерів, Tourbo Camp в Коблево, "Кінбурн ектів", "Маяк".

Медіа табір NovaModaMedia для блогерів, Tourbo Camp в Коблево, "Кінбурн ектів", "Маяк". Одеська область: Black Sea Camp, Green Park Sergeevka, Star Time, Art-camp Sunbeach, Art-camp Chayka, "Морські пригоди", "Мрія Кемп", "Велика гра", "Південний берег", Aquapark Camp, Scout Land.

Black Sea Camp, Green Park Sergeevka, Star Time, Art-camp Sunbeach, Art-camp Chayka, "Морські пригоди", "Мрія Кемп", "Велика гра", "Південний берег", Aquapark Camp, Scout Land. Черкаська область: " Княжа гора", "Витоки", "Трахтемирівська січ".

Княжа гора", "Витоки", "Трахтемирівська січ". Полтавська область: Family Camp ABC.

Family Camp ABC. Сумська область: UWeLand.

UWeLand. Чернігівська область : ProfyCamp, "Літотут".

: ProfyCamp, "Літотут". Хмельницька область: "Еко-табір Лісові Герої", "Академія пригод", "СтартТеніс".

"Еко-табір Лісові Герої", "Академія пригод", "СтартТеніс". Рівненська область: Savvy Nation Forest.

Savvy Nation Forest. Житомирська область: Extremal.

Extremal. Вінницька область: ELECTeens, Smart up Day & Night.

ELECTeens, Smart up Day & Night. Чернівецька область: West Camp KDS.

West Camp KDS. Волинська область: Ranger Cаmp Ukraine.

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що після переходу в помаранчеву зону дитячі табори перестануть приймати нові зміни дітей.

Якщо під час оздоровчої зміни відбудеться перехід регіону із зеленої або жовтої зони в помаранчеву, діятиме заборона на приймання дітей на нові зміни. Ті діти, які вже перебувають на відпочинку, продовжать відпочивати і завершать зміну,

– пояснив Ляшко.

МОЗ поділило Україну на зони / Інфографіка Центру громадського здоров'я МОЗ України