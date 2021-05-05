Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян в ефірі одного з телеканалів.

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За її словами, навчальний рік, згідно із законодавством триває до 1 липня.

“Тут трошки всі заплуталися. Навчальний рік, згідно із законодавством, триватиме до 1 липня. Тут немає нічого нового. Але червень – це інший місяць для навчальних закладів", – розповіла Фіданян.

Вона наголосила, що нічого нового в цьому році через карантин не буде.

Яке навчання проводять у червні

Фіданян запевнила, що у червні у школах триває:

державна підсумкова атестація для учнів (4, 9 та 11 класів),

державна підсумкова атестація у вигляді ЗНО для учнів випускних класів,

пришкільні табори (але це було ще до карантину).

З 31 травня до 11 червня ми рекомендували школам проводити групові індивідуальні заняття у разі необхідності – щоб підтягнути дитину за знаннями або розвинути її знання з певного предмету,

– додала Фіданян.

Директорка Департаменту освіти сказала, що у перші два тижні літа діти могли відвідувати таке навчання (або ж екзамени чи табори, тому навчальний рік і закінчувався зазвичай до 1 липня.

Зазначимо, що цього року в Україні скасували обов’язкову державну підсумкову атестацію для всіх учнів. У атестатах школярів буде зазначено, що вони “звільнені від ДПА”.

Коли школи у Києві завершать навчання

Фіданян заявила, що у Києві школярі просидять за партами до 28 травня (цього дня планують провести останній дзвінок).

До слова, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що столична влада прийняла рішення не продовжувати навчання у школах на літо. Адже дистанційне навчання не спричинило суттєвого відставання від навчальної програми.

А раніше керівник головного управління шкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що у деяких західних регіонах школам доведеться продовжити навчання. Але таке рішення приймає керівництво закладу освіти.